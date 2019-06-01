«ОТ КЛАССИКИ ДО РОКА»

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23 сентября, 19:00

Открытие большой культурной программы «Нарва – осенняя столица Эстонии» в этом году состоится 23 сентября в концертном доме Geneva. В этот день кроме официальной церемониальной части на сцене пройдёт уникальный концерт солистов двух крупнейших оперных театров: Большого театра России и Мариинского театра. Два театра – две оперные школы на одной сцене.

Уникальность концерта выражается ещё и в репертуаре – два разных жанра, классика и рок, зазвучат в этот вечер замечательными оперными голосами в сопровождении Нарвского симфонического оркестра под управлением маэстро Анатолия Щура.

Солисты:

Заслуженный артист России, лауреат Международного конкурса оперных певцов им. Марио дель Монако, солист Государственного академического Мариинского театра оперы и балета Владимир Самсонов. Выступления артиста проходили в самых известных театрах и концертных залах мира: в миланском Ла Скала, нью-йоркском Метрополитен-опера, лондонском Ковент-Гарден, парижском Опера Бастиль, мадридском Театро Реал, а также в стокгольмской Королевской опере и Большом театре в Москве. В его обширном репертуаре произведения самых разных жанров: от оперы до рок-н-ролла.

Жанна Домбровская, с 2003 года входит в состав оперной труппы Мариинского театра. Репертуар певицы обширен, включает свыше двадцати оперных партий.

Жанна Домбровская гастролировала в Нью-Йорке (Метрополитен-опера), Риме, Мадриде, Москве (Большой театр), Баден-Бадене, а также городах Южной Кореи, Японии и Швейцарии.

В декабре 2011 года Станислав Мостовой дебютировал в Большом театре в партии Юродивого в постановке «Борис Годунов» М. П. Мусоргского. В сентябре 2012 года стал полноправным солистом оперной труппы театра. В составе труппы Большого театра гастролировал в Австрии, США, Франции, Испании.

Станислав обладает редким лирическим тенором с великолепным верхним регистром и блестящими навыками мелизматического распевания. Со своим профессионализмом, уникальным абсолютным слухом и превосходным музыкальным вкусом, он всегда безошибочно исполняет музыкальные произведения, отлично сочетая эмоциональность и технику. Его исполнение полно безупречных интонаций и чувственного подхода к словам.

Светлана Москаленко – приглашённая солистка Большого театра России (Москва), постоянная солистка Михайловского театра (Санкт Петербург).

В 2017 г. дебютировала в Большом театре, исполнив партию Графини де Фольвиль в опере «Путешествие в Реймс» Дж. Россини (концертное исполнение, дирижер Туган Сохиев).

С 2011 г. — солистка Михайловского театра. В 2012 г. с отличием окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова (класс профессора Т. Новиченко).

Сотрудничала с Большим театром Женевы, Немецкой оперой на Рейне (Дюссельдорф, Германия), берлинской Комише Опер, Национальной оперой Лотарингии (Нанси, Франция), Оперой Мальме (Швеция).