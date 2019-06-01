7 вещей, которые нужно знать о мгновенных платежах

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Банковская статистика демонстрирует, что быстрые и надежные мгновенные платежи оказались очень тепло приняты клиентами. Сегодня в виде мгновенных платежей осуществляется около половины всех денежных переводов, но можно прогнозировать, что вскоре все внутренние платежи в Эстонии будут мгновенными. Хотя мгновенные платежи уже широко распространены, люди знают о них не очень много.

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Руководитель сферы повседневного банковского обслуживания Coop Pank Теэт Керем собрал 7 наиболее важных фактов о мгновенных платежах.

1. Что такое мгновенные платежи?

Отправленные в виде мгновенного платежа денежные переводы в евро поступают на счет получателя менее, чем за 10 секунд круглосуточно, в т.ч. по выходным и государственным праздникам. В Европе к этой системе присоединились уже около 60% всех поставщиков платежных услуг. Мгновенные платежи можно осуществлять между 34 европейскими странами, а 99% мгновенных платежей выполняются быстрее, чем за три секунды.

2. Мгновенный платеж придет быстрее, чем вы успеете сообщить о нем другу.

Раньше вы выполняли платеж и сообщали об этом другу, отправив ему копию платежного поручения или скопировав сообщение о том, что платеж выполнен.

Затем ваш друг ждал, когда деньги придут. Некоторые смотрели на сайтах времена осуществления межбанковских переводов, а самые нетерпеливые звонили в банк, чтобы выяснить, когда наконец придут деньги. С приходом мгновенных платежей и мобильных приложений так делать больше не нужно – прежде, чем вы успеете известить друга, об этом ему сообщит сам банк. Все крупные эстонские банки предлагают уведомления о поступлении денег.

3. Безопасность прежде всего

Скорость платежей делает повседневную жизнь комфортнее, но с каждым удобством связаны те или иные риски. Раньше денежные платежи требовали много времени, но это давало банкам возможность с большей легкостью вмешиваться, если в связи с платежом возникала какая либо проблема. Банки делают все от себя зависящее, чтобы по ошибке не перевести деньги на неправильный счет, но в случае мгновенных платежей отправитель несет большую ответственность, чем прежде. Выполняя платеж, обязательно проверяйте номер счета и, самое главное, никому не сообщайте пароли для своего интернет-банка. Телефон стоит блокировать при помощи пароля или биометрических решений, чтобы посторонние не могли осуществить перевод из вашего банковского приложения.

4. Выберите подходящий банк

В последнее время в эстонском банковском секторе произошел большой сдвиг в сторону обеспечения клиентам свободного выбора. Понятие домашнего банка все больше размывается, и использование для расчетов нескольких банков становится новой нормой. Люди потребляют услуги там, где эти услуги наиболее удобны и лучше всего им подходят – будь то обеспечивающая бонусы карточка или мгновенные платежи по всем каналам. Если вы или ваши знакомые выполняете все больше расчетов между разными банками и скорость платежей для вас важна, изучите имеющиеся на рынке предложения и сделайте соответствующий выбор.

В Эстонии к системе мгновенных платежей присоединились Coop Pank, LHV Pank, SEB Pank и Swedbank. По данным Банка Эстонии, мгновенными платежами покрыты примерно 94% всех открытых в Эстонии банковских счетов частных лиц и предприятий. Вместе с тем, большая часть платежей сегодня еще не выполняется мгновенно. Coop Pank, LHV и SEB сразу же стали использовать мгновенные платежи в полном объеме, т.е. сверхбыстро выполняются как входящие, так и исходящие платежи. Клиенты Swedbank в настоящее время могут пользоваться мгновенными платежами только в мобильном банке.

5. Доля мгновенных платежей быстро увеличивается

Доля межбанковских мгновенных платежей внутри страны растет – Coop Pank присоединился к системе в апреле этого года, когда мгновенные платежи составляли 40% всех внутригосударственных платежей. Всего за несколько месяцев этот показатель вырос до 44% (по всем эстонским банкам). Банк Эстонии прогнозирует, что доля внутригосударственных мгновенных платежей вырастет примерно до 70% как только все банки смогут внедрить в свои системы безопасные мгновенные платежи. На мгновенные платежи также приходится 40% всех межгосударственных межбанковских платежей.

6. Всегда есть вероятность, что платеж не пройдет за несколько секунд

В настоящее время в виде мгновенного платежа между банками можно переводить суммы в размере до 15 000 евро. Если вы осуществляете более крупный перевод или возникает какая-либо техническая проблема, может случиться, что платеж не будет выполнен мгновенно. Банки предлагают в этой связи несколько решений – например, в платежном поручении Coop Pank видно, выполнен денежный перевод в виде мгновенного или обычного платежа.

7. Вскоре мгновенные платежи можно будет использовать и для более крупных сумм

10 сентября было принято решение увеличить максимальную сумму мгновенного платежа – с 1 июля 2020 года она будет составлять 100 000 евро. Общеевропейское видение подразумевает, что мгновенные платежи SEPA в будущем станут распространенным способом оплаты наряду с карточными платежами и наличными деньгами. Для этого требуются платежные решения, делающие удобными расчеты между частными лицами, в магазинах, в онлайн-торговле и на месте у поставщиков услуг. Мгновенные платежи стали новой нормой и вскоре заменят большинство обычных платежей.

BNS