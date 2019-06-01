В помощь путешественнику: что делать, если заграничное государственное медицинское страхование не помогает?

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В состоянии эйфории в связи с поездкой многие не задумываются о всевозможных несчастных случаях или проблемах со здоровьем. Так зачастую при возникновении проблем люди не знают, какие документы необходимо представить, и в худшем случае выясняется, что их нет с собой. Когда же есть польза от европейской карты страхования здоровья, и когда вам поможет страхование путешествий?

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«Туристический сезон еще в полном разгаре, но мы замечаем, что люди часто отправляются на отдых, не зная, что их медицинский документ позволяет им делать за границей», – сказала руководитель отдела по рассмотрению ущерба страховой компании Gjensidige Маарика Мюрк.

По словам Мюрк, например, бывают случаи, когда неожиданно выясняется, что помочь людям может не европейская карта страхования здоровья, а страхование путешествий. «Те, кто путешествуют в европейские страны, не всегда в курсе того, что европейская карта страхования здоровья обеспечивает им необходимую врачебную помощь только в государственных медицинских учреждениях. Если вы обратитесь в другое медицинское учреждение, вам сможет помочь только добровольное страхование путешествий», – сказала Мюрк.

Она подчеркнула, что уровень неотложной медицинской помощи в европейских странах разный, из-за чего некоторым людям приходится доплачивать за предоставляемые услуги. «Дополнительные услуги, такие как транспортировка или услуги, оказываемые в частном медицинском учреждении, подлежат возмещению страховой компанией, при наличии договора страхования», – добавила она.

Мюрк отметила, что люди, совершающие поездки в зарубежные страны, не всегда обращают внимание на области действительности карты и на ее ограничения. «Европейская карта страхования здоровья не действует, например, в Турции или Египте, которые являются популярными туристическими направлениями для жителей нашей страны. Если вы планируете отдых в этих регионах, обязательно следует использовать страховую защиту в виде страхования путешествий. В Европейской экономической зоне и в Швейцарской Конфедерации европейская карта страхования здоровья тоже пригодится», – сказала Мюрк.

Также она посоветовала при поездках за границу проверять действительность документов. «Некоторые путешественники узнают, что срок действия карта страхования здоровья истек, лишь тогда, когда уже слишком поздно. Поэтому перед поездкой помните о своих датах и проверяйте все свои документы. Мы также рекомендуем заключить договор страхования как можно раньше – сразу же, как только путешествие будет забронировано. Многие путешественники откладывают страховку до последней минуты, но не факт, что тогда будет действовать, например, защита от отмены или прерывания поездки, а также следует учитывать вступление в силу платежей и сроков действия», – напомнила Мюрк.

По словам Маарики Мюрк, путешественники, отправляющиеся за границу, всегда должны учитывать, в какую страну они едут, а также какими могут быть там стоимость медицинских услуг и риск несчастных случаев. «При планировании поездки люди выбирают, прежде всего, пункт назначения, читают информацию о данной стране, анализируют уровень цен и возможности пункта назначения – и точно так же следует поступать в отношении страхования путешествий. Всегда важно вникнуть в условия договора и убедиться, что подписываемый страховой полис защищает от возможных рисков. Самое главное – чтобы страховое покрытие соответствовало специфическим потребностям каждого путешественника», – порекомендовала Мюрк.

Она отметил, что люди, путешествующие за границу, в большинстве случаев выбирают страхование расходов на лечение или страхование от несчастного случая. Популярно и страхование багажа, которое помогает в том случае, если багаж задерживается или теряется вовсе.

«Страхование расходов на лечение позаботится о наиболее насущных вещах – о лечении и о доставке человека домой при несчастном случае. Страхование от несчастного случая помогает, если вы получили травму и хотите продолжите лечение дома. Страховое возмещение в такой ситуации может быть использовано для реабилитации и улучшения здоровья», – сказала Мюрк.

Договор страхования путешествий, по словам страховой компании, чаще заключают, например, семьи, путешествующие с детьми – для того, чтобы во время путешествия чувствовать себя более беззаботно и избегать внезапных крупных денежных расходов. По словам страховой компании, также набирают популярность страхование инвентаря или багажа и страхование ущерба во время путешествия.

По информации страховой компании Gjensidige