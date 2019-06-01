Smart-ID стал официальным средством аутентификации в Эстонии

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В начале этой недели Департамент государственных инфосистем (RIA) и отвечающее за разработку решения Smart-ID предприятие SK ID Solutions (SK) заключили договор, согласно которому услуга Smart-ID стала официальным средством аутентификации при использовании государственных электронных услуг, пишет в пятницу Postimees.

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Это означает, что, например, для посещения сайта eesti.ee теперь можно будет использовать не только ИД-карту и Mobill-ID, но и Smart-ID. Это важный этап развития для RIA, который отвечает для средства аутентификации более чем для 60 учреждений государственного сектора. Ранее услуга Smart-ID в основном использовалась частным сектором, но также позволяла использовать э-услуги на на сайте Налогово-таможенного департамента и Коммерческого регистра.

До начала использования Smart-ID экспертная группа подтвердила, что услуга отвечает высоким стандартам процедуры электронного установления личности. Это значит, что Smart-ID получила ту же оценку, что имеют ИД-карта и Mobiil-ID. В 2018 году работающий на базе мобильного телефона сервис для идентификации личности Smart-ID получил наивысший по защищенности статус QSCD (Qualified Signature Creation Device). Сертификат QSCD означает, что сделанная с помощью приложения электронная подпись признается равноценной с собственноручной подписью во всех странах Европейского союза.

«В Эстонии насчитывается около полумиллиона пользователей Smart-ID и их число постоянно растет. Важно, чтобы двери цифрового государства могли безопасно открыть как можно большее количество пользователей. Различные средства идентификации личности позволяют человеку использовать наиболее подходящее для него решение, а в случае выхода из строя одной услуги можно использовать другую», - сообщил руководитель отдела электронной идентификации Департамента государственных инфосистем Маргус Арм

«Мы всегда говорили, что хотим добиться максимально высокого доверия к нашей электронной идентичности. Если до сих пор в Эстонии сервис Smart-ID не позволял использовать все электронные государственные услуги, то теперь этот недостаток устранен», - сказал глава SK ID Solutions Калев Пихл.

В Эстонии насчитывается более 450 000 пользователей сервиса Smart-ID. 230 000 человек используют Mobiil-ID. Как минимум 800 000 человек пару раз в год используют ИД-карту в электронном виде.

BNS