Граждане Эстонии смогут ездить в Петербург по бесплатной визе

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень из 53 государств, граждане которых с 1 октября смогут посещать Санкт-Петербург и Ленинградскую область по электронной визе.

Фото: tourprom.ru

Согласно подписанному Медведевым распоряжению, в перечень вошли 53 страны, включая все государства Евросоюза, передает РИА Новости.

У эстонских властей порталу rus.err.ee не удалось получить подтверждение появившейся в российских СМИ информации. В Министерстве иностранных дел Эстонии заявили, что приветствуют введение режима бесплатных электронных виз, но официальной информацией в данный момент не располагают.

То же самое сказали и в визовой секции посольства РФ в Эстонии, посоветовав следить за новостями на их домашней странице в интернете.

В июле этого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возможности въезда с 1 октября 2019 года в Петербург и Ленобласть по электронным визам.

Электронную визу можно будет оформить на сайте МИД РФ за четыре дня до въезда в страну. Она будет действовать не больше восьми суток пребывания иностранца в России (общий срок действия — 30 дней). Консульский сбор за выдачу взиматься не будет. Такие визы уже выдаются иностранцам, посещающим Дальний Восток и Калининградскую область.

Турагентство: это хорошая новость для семей с детьми

По словам директора турагентства City travel Марины Никитюк, введение бесплатных электронных виз не сильно отразится на деятельности предприятия. "Многим гражданам, например, пожилым людям или тем, у кого нет компьютера, потребуется помощь в оформлении и такой визы, поэтому мы будем оказывать им соответствующую услугу. Ее стоимость будет невысокой, 5-10 евро", – рассказала она.

Никитюк напомнила, что электронные визы не будут распространяться на железнодорожный транспорт. "Это значит, что путешествуя на поезде по маршруту Таллинн-Петербург-Москва, по бесплатной электронной визе проехать не получится", – отметила она.

По ее оценке, режим бесплатных электронных виз, несомненно, порадует планирующих поездки в Санкт-Петербург семьи с детьми, которым оформление обычных туристических виз обходилось весьма дорого.

Источник: rus.err.ee