Таллиннский архитектор Кайе Энно возглавит департамент в Нарве

Дата публикации: Сегодня, 14:56 Просмотрено: 83

Конкурс на замещение должности Директора департамента архитектуры и городского планирования Нарвской горуправы завершился еще в июле, но имя победителя было названо в начале осени: департамент возглавит с 30 сентября Кайе Энно.

Кайе Энно. Автор: Kaie Enno/Facebook

Будущий новый директор департамента архитектуры и городского планирования Нарвской горуправы Кайе Энно (51) - член Эстонского союза архитекторов и его профкомиссии, выпускница архитектурного отделения Эстонской художественной академии (1992), передает "Северное побережье".

Энно содержит в Таллинне собственное архитектурное бюро с минимальным в настоящее время оборотом и без штата работников.

Согласно данным Эстонского союза архитекторов, в ранее наработанном творческом портфолио Кайе Энно есть несколько жилых и коммерческих домов, отель с водным центром в Тамула, а также учебное здание Авинурмеской средней школы.

Как писал rus.err.ee ранее, предыдущий руководитель департамента Олег Андреев из-за проблем со здоровьем подал в отставку 20 мая. Он занял этот пост 2 января, но после приблизительно полутора месяцев службы был вынужден уйти на больничный.

До Андреева полноправного руководителя у департамента не было несколько лет, так как прежний директор Анне Типп находилась в отпуске по уходу за ребенком. В ее отсутствие на службе обязанности директора исполняли главные архитекторы. Так, до и после Олега Андреева обязанности директора исполнял - и до 30 сентября продолжит исполнять - главный архитектор города Иван Сергеев.

Источник: rus.err.ee