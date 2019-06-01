В память о массовом побеге в Эстонии будут звонить колокола

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Этой осенью исполняется 75 лет со времен массового побега 1944 года, когда десятки тысяч эстонцев, чтобы спастись, были вынуждены покинуть родину, число погибших по дороге — на суше и на море — неизвестно.

Архиепископ Урмас Вийльма в четверг обратился к духовным лицам ЭЕЛЦ с призывом почтить память о массовом побеге в сообществах и приходах по всему миру.

«В связи с 75-летием массового побега прошу во всех приходах ЭЕЛЦ в Эстонии и диаспоре почтить память массового побега на мемориальных службах, молитвах или воскресной службе и в 18 часов 19 сентября прозвонить в колокола в память обо всех погибших во время побега», - говорится в обращении Вийльма.

Экуменическое богослужение, которое проведет архиепископ-эмерит Андрес Пыдер, начнется в 18 часов 19 сентября в таллиннской церкви Яани, органист Тийа Тенно, солисты Пилле Лилль и Иво Линна с Таллиннским хором мальчиков.

Скоординированные Всемирным центральным советом эстонцев мероприятия, посвященные памяти массового побега 1944 года, пройдут с 18 по 22 сентября в Эстонии и за ее пределами.

BNS



