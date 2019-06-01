Нарва - Осенняя столица Эстонии: программа полна уникальных предложений

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В рамках Осенней столицы (а Нарва будет ею с 23 сентября по 21 декабря) нарвитян и гостей города ожидает порядка 70 событий и мероприятий самого разного плана. Как не потеряться в предлагаемом разнообразии?

Дмитрий Вергун, Анатолий Щура и Светлана Янчек уверены: каждый зритель найдет то, что ему интересно в рамках программы Осенней столицы. Фото: Софья Боборенко

Светлана Янчек, организатор театрального фестиваля «Золотая маска в Эстонии», на встрече с местными журналистами заметила:

- Проехав сегодня по Нарве, я поняла, почему билеты на наш спектакль (в отличие от Таллинна, где они разошлись, как горячие пирожки), ещё полностью не распроданы. У вас в городе и так много разных интересных предложений на любой вкус, - сказала она.

Заместитель руководителя отдела культуры Нарвской горуправы Дмитрий Вергун сообщил, что в программу Осенней столицы войдут около 70 мероприятий, охватывающих как классическое, так и современное искусство: от балета «Лебединое озеро» на сцене ДК «Ругодив» в исполнении «Санкт-Петербургского Фестиваль Балета» до уникального шоу-спектакля на грани науки, искусства и невероятных эмоций под названием «Тесла».

Нас ждут также выставки и фестивали, любимые публикой яркие культурные и спортивные мероприятия: конкурс красоты и здоровья «Fitness Model Estonia», международный шахматный турнир «Шахматные звёзды Балтийского моря», гастрономический фестиваль «Дни миноги», международный фотофестиваль «Нарвская осень», конкурс красоты «Мисс Нарва»...

При этом билеты на большинство концертов и театральных постановок предлагаются по цене в два – три раза ниже таллиннской, что позволяет людям разного достатка приобщиться к многочисленным культурным событиям осени.

Фото: Софья Боборенко

От классики до рока

Осенняя столица будет объявлена с приходом астрономической осени, 23 сентября. Это событие будет отмечено концертом «От классики до рока» с участием солистов двух крупнейших оперных театров - Большого театра России и Мариинского театра. Два театра – две оперные школы на одной сцене. Уникальность концерта выражается и в репертуаре: два разных жанра, классика и рок, зазвучат в этот вечер в сопровождении Нарвского симфонического оркестра под управлением маэстро Анатолия Щура.

В рамках 15-го театрального фестиваля «Золотая маска в Эстонии» Государственный академический театр имени Моссовета (Москва) покажет в Нарве спектакль «Не всё коту масленица» по пьесе Александра Островского. Спектакль был номинирован на премию «Золотая Маска» 2017 года как «Лучший спектакль в драме, малая форма», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая мужская роль» (Евгений Стеблов).

Одним из самых свежих культурных событий этой осени станет кинофестиваль KinoFF, учреждённый знаменитым фестивалем PÖFF или «Тёмные ночи».

С размахом свое 25-летие будут отмечать музыканты Нарвского симфонического оркестра. В октябре в программе Concerto Grosso в ансамбле с Нарвским симфоническим оркестром выступят солисты заслуженного коллектива Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии, а в ноябре состоится юбилейный концерт, на который соберутся старые друзья и новые яркие солисты.

В ноябре состоится международный фестиваль джазовой музыки «Festival IDeeJazz'19», на двух этажах популярного нарвского арт-клуба «Рo-Рo» прогремит трёхдневный рок-фестиваль «Грачи улетели» с участием команд из Эстонии, России и стран Балтии.

По традиции программа Осенней столицы завершится грандиозным гала-концертом на сцене ДК «Ругодив» 21 декабря.

Больше площадок, хороших и разных

Осенняя столица в этом году обогатится новым центром развития стартапов и творческой индустрии OBJEKT, официальное открытие которого запланировано именно на этот период. Свою сцену для постановок предоставит и центр Vaba Lava: откроет сезон документальный спектакль «Разлом» российского актёра и режиссёра Юрия Квятковского, педагога школы-студии МХАТ. Позже будет показана новая постановка Пайдеского театра «Я ветер». На три месяца в рамках 100-летия Эстонской Республики в театральном центре откроется передвижная выставка «Эстония через 100 пар глаз».

Как привлечь зрителя?

Такое большое разнообразие заставляет организаторов побеспокоиться о том, чтобы собрать зрителей. Действительно, вспоминая события прошлого года, можно сказать, что далеко не все мероприятия собирали полные залы, а горожане чуть ли не впервые за последние десять лет встали перед непростым выбором, куда пойти, если одновременно предлагается несколько разных, но интересных событий. Такое положение дел сохраняется и в этом году – достаточно посмотреть на афишные стенды в торговых центрах – они пестрят предложениями из Нарвы, Йыхви и других соседних городов.

Вергун отметил, что для привлечения аудитории используются разные способы – не только афиши, но и социальные сети, газеты, радио. Так, ролик концерта с открытия Осенней столицы будет в этом году транслироваться на канале ETV+. Как правило, сказал он, мы стараемся задействовать и соседние самоуправления для рекламы, приглашаем в гости жителей всего Ида-Вирумаа. Свою лепту в рекламу помимо организаторов вносит и город Нарва, разумеется, учитывая финансовые возможности, которые не так уж и велики. Из городского бюджета на проект Осенней столицы выделяется немногим более 20 тысяч евро, ещё примерно 7-8 тысяч город получает из различных фондов и от партнеров.

Перечислить все события в рамках одного материала невозможно. Поэтому остается только одно – внимательно следить за культурной афишей для того, чтобы не пропустить самое интересное – именно для вас.

Наша справка: С программой мероприятий осенней столицы на октябрь, ноябрь и декабрь можно будет ознакомиться на городском сайте www.narva.ee и в разделе «Афиша» нашего издания.

Софья Боборенко











