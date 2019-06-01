Союз страховых обществ Эстонии: почти половина накапливающих пенсию людей намерены изъять свои деньги

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Результаты опроса, проведенного Союзом страховых обществ Эстонии и фирмой Turu-uuringute AS, свидетельствуют: если обязательное накопление пенсии станет добровольным делом, лишь 44% текущих участников продолжат накапливать средства через пенсионные фонды.

Иллюстративное фото.

41% среди всех респондентов готовы изъять свои накопления из пенсионных фондов. Только один из каждых шести респондентов еще не знает, как ему следует поступить при отмене принудительного накопления.

По мнению директора Союза страховых обществ Эстонии Марта Йессе, результаты опроса наглядно демонстрируют, насколько разнятся ожидания населения в отношении реформы системы накопительной пенсии. "В то время как почти половина участников планирует продолжить вкладывание средств в свою будущую пенсию, понимая неизбежность такого подхода, вторая половина намерена изъять свои накопления. Это указывает на то, что в нашем обществе не особо доверяют системе накопительной пенсии", заявил Март Йессе.

"Такое недоверие обусловлено заявлениями правящих партий и журналистскими комментариями. Реальное поведение людей будет зависеть от конкретных условий вывода накопленных средств. В любом случае добровольность накопления пенсии значительно повлияет на экономику, в том числе инфляцию и уровень жизни пожилых людей в грядущие десятилетия", пояснил Март Йессе.

29% респондентов желают изъять свои деньги из существующей системы накопительной пенсии для самостоятельного осуществления инвестиций. 11% респондентов вообще хотят прекратить вложение этих средств и использовать накопления для покрытия выплат по кредитам и текущих расходов. При этом 77% представителей последней группы респондентов не смогли обосновать свое решение изъять средства без дальнейших инвестиций.

Март Йессе отметил, что в настоящее время в распоряжении пенсионных фондов находится почти пять миллиардов евро. "Крайне важно тщательно продумать реформу накопительной пенсии, учесть все факторы риска. Жителям нашей страны нужно откровенно и однозначно объяснить, откуда государство будет в дальнейшем брать деньги на пенсионные выплаты стареющему населению, если сегодняшние обязательные пенсионные накопления будут изыматься", сказал Март Йессе. "Мнение о том, что предоставление работающему человеку возможности забрать свои пенсионные накопления сегодня обеспечит ему беззаботную пенсию, не подтверждается международной практикой социального страхования и является по сути скорее мечтой", объяснил Март Йессе.

По оценке Союза страховых обществ Эстонии, существующую систему накопительной пенсии действительно следует реформировать, но осуществление права выхода из нее нужно еще обдумать и ограничить исключительными случаями.

В проведенном в июле онлайн-опросе "Защищенность и отношение к услугам страхования" приняло участие 1015 человек в возрасте от 18 до 64 лет.

Союз страховых обществ Эстонии - это специализированная организация, которая объединяет всех действующих в Эстонии страховщиков, развивает страхование и практику предотвращения ущерба, а также анализирует и публикует статистику страхования. Союз страховых обществ Эстонии организует решение страховых споров через страховой примирительный орган.

Дополнительная информация: Мнения и предложения Союза страховых обществ Эстонии по реформированию второй пенсионной ступени.

Союз страховых обществ Эстонии