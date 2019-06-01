Учительница Йыхвиской гимназии прошла в российское телешоу "Танцы"

Учительница физкультуры из Йыхвиской гимназии Наталья Шабарчина стала участником российского телевизионного шоу "Танцы".

Наталья Шабарчина. Автор: ERR

На кастинге в Санкт-Петербурге Наталья Шабарчина, выступавшая под псевдонимом Mamacita, получила одобрение со стороны жюри, в которое входили хореографы Мигель, Егор Дружинин и Татьяна Денисова.

Шабарчина станцевала под песню российского электронного хип-хоп-дуэта Аигел "Татарин".

"Эмоции потрясающие! Колоссальный опыт, вообще заставил меня пойти мой молодой человек, сказал, что надо и все, я пошла. Атмосфера потрясающая, очень было интересно, как все изнутри, как организовано", - поделилась впечатлениями Шабарчина с порталом rus.err.ee.

"Конечно, да. Уровень организации - это все топ. Шла туда с мыслями набраться опыта, показать свое творчество, проверить себя, это был некий вызов. Ведь это шоу прежде всего, что также еще больше интереса прибавляет", - добавила Шабарчина.

На российском телеканале ТНТ сейчас идет шестой сезон шоу "Танцы".

Помимо преподавательской работы, у Шабарчиной в Йыхви есть своя танцевальная студия "DanceBox Studio".

Выступление Шабарчиной смотреть с 1:18:00.





Источник: rus.err.ee



