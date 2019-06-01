Cумма страховых возмещений за случаи возгорания лесной техники составила около 126 000 евро

Дата публикации: Вчера, 15:10 Просмотрено: 98

В июле страховая компания PZU Kindlustus (PZU) выплатила клиентам в виде страховых возмещений 2,6 миллиона евро, что на целых 18% больше, чем в том же месяце прошлого года. В этом году сумма выплаченных PZU страховых возмещений увеличилась на 7%, суммарно составив около 18,4 миллиона евро.

Пострадавшая от пожаров лесная техника.

«В июле ущерб в рамках страхования автомобилей составил порядка 70% всего выплаченного клиентам PZU возмещения, причем заметно выросли компенсации по страхованию каско. Значительно на результаты повлияли два стоящих особняком случая, когда огнем была уничтожена лесная техника», - сказал руководитель группы страхования автомобилей PZU Яанус Танне.

Возгорание экскаватора в ходе лесозаготовительных работ привело к ущербу в размере 26 000 евро, а возгорание выполнявшего вывоз деревьев трактора обошлось примерно в 100 000 евро. Водители техники не пострадали.

Пострадавшая от пожаров лесная техника.

Танне напомнил, что начало учебного года, более короткий световой день и учащающиеся ливни требуют от участников дорожного движения большей внимательности. «Хороший водитель знает, что установленную скорость движения следует соблюдать не под угрозой штрафа от появившихся на дорогах мобильных камер контроля скорости, а во имя безопасного движения, причем выбирать скорость следует в соответствии с дорожными условиями», - отметил Танне.

Пострадавшая от пожаров лесная техника.

По информации PZU Kindlustus