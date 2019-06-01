В Пермисклюла дымовой датчик спас жизнь матери и ребенка

Дата публикации: Вчера, 16:18 Просмотрено: 174

Сегодня утром, в районе 8 часов, на пульт центра тревоги пришло сообщение, что в деревне Пермисклюла волости Алутагузе горит двухэтажный дом. Услышав сигнал дымового датчика, спящая на втором этаже женщина с ребенком проснулась и вместе с ним покинула дом раньше, чем могло случиться несчастье.

На фото: тот самый спаситель жизней, который сам пострадал в пожаре.

Первыми на место прибыли добровольцы спасательной команды Яама, которым и удалось потушить пожар вместе с собственником. Чуть позже выяснилось, что пожар начался из-за того, что загорелся старый холодильник. По словам начальника спасательных работ, дымовой датчик в этом случае сработал безотказно и можно считать, что спас две жизни. Кроме того, дом был застрахован.

По информации Спасательного департамента чаще всего из домашней техники загораются как раз холодильники, стиральные машины и телевизоры.

Если электрический прибор загорелся

- Водой ни в коем случае нельзя тушить технику, находящуюся под напряжением;

- Сперва отключи электроприбор из сети и только затем туши;

- Самое лучшее средство, которым можно безопасно потушить горящий электроприбор – это огнетушитель с Е-обозначением. Таким огнетушителем можно тушить приборы, находящиеся под напряжением.

Имейте в виду

- Чинить электроприборы может только специалист.

- Не оставляйте электроприборы подключенными к сети, уходя из дома.

- Самостоятельно работающие приборы (например, холодильник или бойлер) должны находиться в безупречном техническом состоянии.

- Рекомендуем раз в течение 10 лет приглашать электрика для проведения технической проверки электрических установок.

По информации Спасательного департамента