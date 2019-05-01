Государственный энергетический концерн Eesti Energia к концу года сократит в общей сложности 364 рабочих места на трех предприятиях, однако 40 человек смогут получить работу в другом подразделении концерна, т.е. в совокупности сокращения коснутся 324 нынешних работников Eesti Energia.

Eesti Energia. Фото: Ирина Токарева

Размер сокращений будет значительно меньше, чем могло произойти, отмечается в распространенном во вторник сообщении концерна.

Количество рабочих мест в Enefit Kaevandused сократится на 225, в Enefit Energiatootmine на 76, а на предприятии Enefit Solutions, которое занимается работами по обслуживанию и ремонту, на 63. В то же время 40 человек, рабочие места которых будут сокращены, получат предложение занять новую должность в Enefit Solutions, которая выиграла конкурс на обслуживание и ремонт котлов и турбин Нарвских электростанций. Уже в этом году Enefit Solutions наймет в общей сложности 126 новых работников. Таким образом, в сфере крупной энергетики в итоге будет сокращено 324 рабочих места.

Исчезнут рабочие места квалифицированных рабочих, специалистов и руководителей. Эти сокращения позволят предприятиям Eesti Energia постепенно перейти на полный рабочий день, чтобы не позднее ноября все работники, переведенные на неполный рабочий день, смогли вернуться к работе с полной нагрузкой, отмечается в сообщении.

По словам председателя правления Eesti Energia Хандо Суттера, уменьшить размер сокращений позволило решение государства вывести два старых энергоблока на Нарвских электростанциях в стратегический резерв, гарантирующий наличие собственных мощностей по производству электроэнергии в объеме 1000 МВт.

По его словам, новых сокращений, кроме уже объявленных, в концерне не будет. "Я рад тому, что у нас появилась ясность в отношении будущего крупной энергетики. Запланированное на конец года количество сокращаемых рабочих мест, которое мы сегодня представили работникам, является окончательным, поэтому теперь давайте сосредоточимся на трудовом мире и на восстановлении чувства уверенности работников", - заверил Суттер.

Сокращенным работникам будут предложены вакансии и возможность переобучения через Кассу по безработице. Сокращенным работникам, которым до выхода на пенсию осталось менее пяти лет, Eesti Energia будет выплачивать пенсию от предприятия в размере 365 евро в месяц. Работникам добывающих предприятий и производства энергии, которые не получат ни государственной пенсии, ни пенсии от предприятия, Eesti Energia предложит стипендию на переобучение в размере 440 евро в месяц. Для этих целей Eesti Energia создаст специальный фонд объемом в 2,5 млн евро.

Будущие инвестиции

В дальнейшем новые рабочие места в подразделениях крупной энергетики Eesti Energia планирует создавать благодаря проектам, связанным с производством жидких видов топлива. В этом году концерн планирует принять инвестиционное решение по строительству нового завода масел, а в 2021 году - о создании совместного завода предварительной очистки масла. После запуска этих объектов будут созданы сотни новых рабочих мест.

Eesti Energia также надеется значительно увеличить со следующего года производство электроэнергии и тепловой энергии из биомассы на Нарвских электростанциях. Этому способствует проект закона о рынке электроэнергии, подготовленный Министерством экономики и коммуникаций, который позволит выплачивать Eesti Energia субсидии на возобновляемую энергию, если предложение предприятия будет успешным на аукционе с понижением цены. Проект закона должен поступить в Рийгикогу в сентябре.

На сегодняшний день сланцевый сектор напрямую и в смежных секторах обеспечивает работой более 14 000 человек. В 2018 году сектор выплатил в государственный бюджет 122 млн евро, а сланцевая промышленность составляет примерно 4-5% от ВВП страны.

Кризис в энергетике

Кризис в эстонской энергетике обострился весной этого года, когда Нарвские электростанции были вынуждены резко сократить объемы выработки электроэнергии из-за подорожания квот на выбросы углекислого газа и дешевого импортного электричества.

Так, если в 2018 году крупные электростанции произвели 8,7 тераватт-часов электроэнергии, то в первом полугодии 2019 года выработка составила всего 2,8 тераватт-часа, хотя в то же время значительно увеличился выпуск сланцевого масла.

С начала года Eesti Energia сократила 500 человек, еще около 1300 работников были отправлены на лето в вынужденный отпуск. По озвученной весной оценке минэкономики, работу на электростанциях могли потерять от 800 до 1000 энергетиков, а с учетом членов их семей дохода могли лишиться более 6000 человек в Ида-Вирумаа.

Для смягчения последствий кризиса правительство предприняло ряд шагов, наиболее важным из которых было решение о создании государственного резерва мощностей по производству электроэнергии.

Источник: rus.err.ee









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