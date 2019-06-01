В Нарве ехавший задним ходом автомобиль сбил женщину: пострадавшая в больнице

Накануне днем в результате ДТП в Нарве пострадала женщина-пешеход.

Иллюстративное фото. Автор: Andres Putting

По сообщению полиции, инцидент случился в 15:38 у дома №8 по улице Хайгла, где двигавшийся задним ходом автомобиль Opel Astra, которым управлял 32-летний мужчина, наехал на 57-летнюю женщину.

Пострадавшую доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

Источник: rus.err.ee