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События / В центре вниманияВ Нарве ехавший задним ходом автомобиль сбил женщину: пострадавшая в больнице

Дата публикации: Сегодня, 16:26 Просмотрено: 93

Накануне днем в результате ДТП в Нарве пострадала женщина-пешеход.

В Нарве ехавший задним ходом автомобиль сбил женщину: пострадавшая в больнице
Иллюстративное фото. Автор: Andres Putting

По сообщению полиции, инцидент случился в 15:38 у дома №8 по улице Хайгла, где двигавшийся задним ходом автомобиль Opel Astra, которым управлял 32-летний мужчина, наехал на 57-летнюю женщину.

Пострадавшую доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

Источник: rus.err.ee

 

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