Все, что нужно знать о пенсионной реформе

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На прошлой неделе правительство Эстонии одобрило предложения министра финансов по реформе второй пенсионной ступени, которая сделает присоединение и выход из нее добровольными. Портал ERR собрал все факты о предстоящих изменениях.

Иллюстративное фото.

Новички на рынке труда будут автоматически подключаться ко второй пенсионной ступени.

Вступающие на рынок труда молодые люди и дальше будут подключаться ко второй пенсионной системе автоматически. Те, кто уже подключен, также останутся в ней по умолчанию. Для выхода из ступени и решения не подключаться к ней нужно будет подавать соответствующее заявление.

Продолжат действовать нынешние налоговые ставки.

Подключившиеся ко второй пенсионной ступени люди и дальше будут платить в свой пенсионный фонд 2% от своей брутто-зарплаты, а государство – добавлять 4%.

Возможность присоединиться получат и те, кто родился до 1982 года.

Люди, которые не подключились ко второй пенсионной ступени в свое время (1982 года рождения и старше), получат на это право. Возрастных ограничений не будет, но взносы производиться не будут, если человек уже получает пенсию из второй пенсионной ступени.

Возможность снять деньги подключившиеся ко второй ступени люди 1982 года рождения и старше получат только через десять лет после подключения.

После прекращения выплат накопленные средства останутся в пенсионном фонде.

Если человек решит прекратить делать взносы во вторую пенсионную ступень, но снимать накопленные средства не пожелает, они будут храниться в пенсионном фонде, где будут инвестированы. Возобновить взносы можно будет на основании заявления.

Сроки подачи заявлений будут совпадать со сменой паев.

Если человек подаст заявление о прекращении взносов в пенсионный фонд, то такое решение начнет действовать в то же время, когда происходит замена паев пенсионного фонда: в первый рабочий день после 1 января, 1 мая и 1 сентября. Работодатели должны проверять в пенсионном регистре, обязаны ли их работники делать взносы или нет.

Мнение

Министр социальных дел Танель Кийк: «Дополнительная свобода выбора означает, что при желании человек может взять на себя большую ответственность за инвестирование своих пенсионных накоплений. В любом случае важно начать думать о пенсии уже в молодом трудоспособном возрасте. Каждый из нас должен сделать взвешенный выбор – какое решение в области пенсионных накоплений для него является самым надежным и ра­зумным». Финансист и предприниматель Индрек Нейвельт назвал очень хорошим решение правительства, которое в четверг утвердило принципы реформы второй пенсионной ступени. Это решение можно сравнить с отменой крепостного права 200 лет тому назад, считает он. “Там довольно много деталей, в которые нужно углубиться. Но в итоге это даже хорошо, ведь только так мы лучше поймем свою ответственность”, - написал на своей странице в Facebook Нейвельт.

Сроки подачи заявлений будут совпадать со сменой паев. Это значит, что заявление нужно будет подавать за месяц до вступления решения в силу. Исключение – 2020 год, когда будет запущена реформа, тогда заявления нужно будет предоставить к 31 августа, чтобы решение о прекращении взносов или присоединения ко второй пенсионной системе вступило в силу на следующий рабочий день после 1 января.

Порядок назначения пенсионного фонда путем лотереи останется.

Если вступивший на рынок труда молодой человек не выберет себе пенсионный фонд к моменту совершения первого взноса, то пенсионный фонд будет назначен ему путем лотереи. Такой порядок действует и сейчас.

Право снять деньги будет у всех.

Возможность забрать накопления из второй пенсионной ступени будет у всех. Со снятием денег будут прекращены и взносы в нее.

Возможность снова подключиться появится через десять лет.

Те, кто заберет свои накопления, смогут заново подключиться ко второй пенсионной ступени спустя десять лет после выхода и на основании заявления. Снять деньги и заново подключиться можно будет только два раза. После этого пенсия человеку будет выплачиваться только из первой пенсионной ступени.

Деньги будут выплачивать в январе, мае и сентябре.

Выплаты тем, кто решит покинуть вторую пенсионную ступень, будут производиться в дни смены паев: в первый рабочий день после 1 января, 1 мая и 1 сентября. Если сумма не превышает 10 000 евро (лимит еще не утвержден), то она будет выплачиваться одним платежом. Окончательный лимит правительство утвердит 12 сентября. В случае, если сумма превышает лимит, деньги будут выплачиваться частями.

Например, если человек накопил 40 000 евро, то при подаче заявления к 31 августа 2020 года в январе 2021 года он получит 10 000 евро, в мае 15 000 евро и столько же в сентябре.

Деньги нельзя будет снять частично.

При решении снять накопления это можно будет сделать только в полном объеме.

Снятие денег облагается налогом.

Забрать накопленные во второй пенсионной ступени средства можно будет только после уплаты 20-процентного подоходного налога.

Деньги смогут снять и нетрудоспособные.

Забрать деньги из второй пенсионной ступени будет позволено и в том случае, если человек станет нетрудоспособным. Ранние выплаты в случае нетрудоспособности будут приравнены к выплате пенсии.

При достижении пенсионного возраста у человека будет возможность выбора, как использовать накопления.

При выходе на пенсию человек сможет решить, как распорядиться накопленными во второй пенсионной ступени средствами: снять одним платежом, оставить в пенсионном фонде или заключить пенсионный договор. Чтобы мотивировать людей дольше пользоваться второй пенсионной ступенью, правительство взвешивает применение льготных налоговых условий.

Условия нынешних пенсионных фондов меняться не будут.

Заключившие пенсионный договор люди смогут снять накопления одним платежом.

Возможность отказаться от договора и снять деньги одним платежом получат все подключившиеся ко второй пенсионной ступени люди. Точные условия отказа от пенсионного договора правительство еще не разработало.

Налогообложение закрытия инвестиционного счета еще не утверждено.

После прекращения взносов во вторую пенсионную ступень люди смогут перенести свои накопления на инвестиционный счет. Правительство в данный момент анализирует, как будут облагаться налогом переведенные на инвестиционный счет средства. Правительство также ищет решения, которые позволили бы осуществлять взносы во вторую пенсионную ступень непосредственно через инвестиционный счет.

Пенсионная реформа будет запущена в 2020 году.

Реформа будет запущена в 2020 году: срок подачи заявлений о прекращении взносов, начале платежей во вторую пенсионную ступень или снятия денег – 31 августа. С 2021 года сроки подачи заявлений станут обычными: 31 марта, 31 июля и 30 ноября.

В фондах второй пенсионной ступени хранится около 4,4 млрд евро, которые принадлежат свыше 738 000 человек.

По информации err.ee и Коммуникационного бюро правительства