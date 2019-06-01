Праздник «Школьный мир» пройдёт 1 сентября в Нарвском замке

События / В центре вниманияПраздник «Школьный мир» пройдёт 1 сентября в Нарвском замке
Дата публикации: Вчера, 12:30 Просмотрено: 145
Приглашаем на праздник «Школьный мир», который пройдёт 1 сентября в Нарвском замке.
Программа:
14.00 Начало праздника. Программа от партнёров мероприятия
15.00 Церемония открытия праздника. Приветственные речи от мэра города Алексея Евграфова, министра образования и науки Эстонской Республики Майлис Репс, представителей города Пярну. Подписание договора о школьном мире
16.00 Концерт группы Карла-Эрика Таукара
Отдел культуры Нарвской городской управы