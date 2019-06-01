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События / В центре вниманияПраздник «Школьный мир» пройдёт 1 сентября в Нарвском замке

Дата публикации: Вчера, 12:30 Просмотрено: 145

Приглашаем на праздник «Школьный мир», который пройдёт 1 сентября в Нарвском замке.

Праздник «Школьный мир» пройдёт 1 сентября в Нарвском замке

Программа:

14.00 Начало праздника. Программа от партнёров мероприятия

15.00 Церемония открытия праздника. Приветственные речи от мэра города Алексея Евграфова, министра образования и науки Эстонской Республики Майлис Репс, представителей города Пярну. Подписание договора о школьном мире

16.00 Концерт группы Карла-Эрика Таукара

Отдел культуры Нарвской городской управы


 

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