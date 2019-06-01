Летом эстонцы сломали рекордное число экранов

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Согласно статистике ремонта и страхования устройств Tele2, число устройств, нуждающихся в ремонте или замене, летом увеличилось почти в полтора раза. По сравнению с весной было сломано на 66% больше экранов.

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«Самая распространенная проблема – случайное повреждение экрана. Кроме того, число повреждений водой за лето увеличилось в девять раз», – сказала директор по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов. «Как и в прошлом году, это летняя тенденция – люди менее осторожны и более активны, поэтому больше смарт-устройств случайно повреждается», – добавила она.

Большинство телефонов, отданных в ремонт в летние месяцы, было телефонами самых популярных производителей, на долю Samsung, Huawei и Apple пришлось три четверти ремонтных работ.

По словам Селиов, в основном страхование оформляют владельцы телефонов, чья стоимость составляет 75-400 евро, что составляет почти 70% всех застрахованных телефонов. «В случае с более дорогими устройствами, судя по всему, владельцы полагаются на страхование жилья и гарантию, которые не всегда включают в себя замену экрана. Тем временем, в случае страхования устройств клиенты получают компенсацию в 99% случаев», – отметила директор по обслуживанию клиентов.

Между тем, страхование смарт-устройств набирает популярность. «Всего за один год число заявленных страховых случаев выросло на 58%. Это не означает, что телефоны стали чаще ломаться, и это, скорее, положительная новость – осведомленность людей о преимуществах страхования устройств резко возросла», – сказала Селиов.

В качестве ещё одного примера положительных перемен Селиов привела время, необходимое для ремонта устройств. «Если раньше клиенту приходилось ждать ремонта телефона почти две недели, то теперь среднее время ожидания для клиента Tele2 составляет чуть больше одной недели», – сказала она.

По информации Tele2