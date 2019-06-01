Четыре педагога из Ида-Вирумаа претендуют на звание "Учитель года"

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Министр образования и науки Майлис Репс на состоявшемся в преддверии учебного года приеме для представителей учебных заведений назвала номинантов в 11 категориях премии "Учитель года". Из Ида-Вирумаа в список номинатов попали: Ирина Ефимова из нарвского детского сад Пяйкене, Кристелле Каармаа - Йыхвиская гимназия, Юлия Смирнова - Кохтла-Ярвеская малеваская основная школа и Лариса Цыганова из нарвского детского сада Тареке.

Иллюстративное фото.

По словам Репс, никакая денежная премия, какой большой бы она ни была, не выразит в полной мере благодарность и признание учителям, которые посвящают свою жизнь обучению подрастающего поколения. "Хороший учитель не работает с восьми до пяти, он растет и развивается вместе с учениками, переживает их радости и горести. Только последовательный, сосредоточенный и участливый труд позволяет достичь поставленной цели - создания безопасной и продуктивной учебной среды", - сказала она. В своей речи министр Репс пожелала всем хорошего, веселого и результативного учебного года.

Номинанты были определены в результате основательных обсуждений государственной комиссии. Всего определились номинанты в 11 категориях.

Победители определятся 5 октября, на проходящем уже в седьмой раз гала-вечере Учитель года "Эстония учится и благодарит", который пройдет 5 октября в Йыхвиском концертном доме. Правительство присуждает победителям в 9 категориях государственные премии в размере 10 000 евро, а также одну премию за дело жизни в размере 65 000 евро. Мероприятие организует министерство образования и науки совместно с Эстонским союзом работников сферы образования.

Со списком номинантов можно познакомится на сайте министерства.

Источник: rus.err.ee