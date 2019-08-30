В пятницу на Кренгольме будет звучать «Норма» + Программа фестиваля

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В рамках фестиваля оперы ContempArt 2019 будет показана одна из жемчужин мирового оперного искусства — спектакль «Норма».

Опера Винченцо Беллини «Норма» написана по трагедии французского писателя Луи Александра Сомэ. На фоне многих произведений этого жанра она выделяется своей необычайной красотой и виртуознейшими ариями сопрано. Шедевром считал ее и сам Беллини. Он говорил, что если внезапно случится какое-то кораблекрушение, то единственное произведение, которое необходимо будет спасти – это «Норма».

История, изложенная в этой лирической трагедии, происходит до нашей эры. Ее главная героиня – верховная жрица Норма. В храме друидов очень строгие правила: жрицы должны забыть земных мужчин. Однако Норма влюбляется в римлянина Поллиона, а тот отвечает ей взаимностью. Поллион становится отцом её детей, которых ей приходится тайно воспитывать. Но по прошествии лет римлянин охладевает к прежней возлюбленной. И увлекается другой, более молодой жрицей этого храма... «Норма» - это рассказ о страсти, любви и самоотверженности.

Премьера оперы состоялась в Милане в театре Ла Скала 26 декабря 1831 года. Самой знаменитой Нормой XX века была Мария Каллас.

International Opera Company Finland (IOCF) представит современную версию классической оперы в международном составе. В постановке Вилле Саукконена история рассказывает о странах и культуре Средней Азии 21-го века, где растет послевоенное восстание, а любовь между противоположными культурами является худшим из всех преступлений. В постановке отражены темы мультикультурности и культурной толерантности.

Представление состоится в пятницу, 30.08.2019, в шатре на территории Кренгольмской мануфактуры. Длится около 2 часов 30 минут с одним перерывом.

Билеты можно купить: https://www.piletilevi.ee/rus/tickets/muusika/ooper-ja-operett/vincenzo-bellini-ooper-norma-274694/





Четверг, 29 августа

ЧТО? IV Дни оперы в Нарве ContempArt. Опера «Пыль».

ГДЕ? Нарва, ул. Линда, 2, Vaba Lava Narva.

КОГДА? В 19.00.

Пятница, 30 августа

ЧТО? IV Дни оперы в Нарве ContempArt. Открытие фестиваля. Опера «Норма» В. Беллини. International Opera Company Finland/Teatro Productions Oy. Финляндия.

ГДЕ? Нарва, Кренгольмская мануфактура.

КОГДА? В 19.00.

Суббота, 31 августа

ЧТО? IV Дни оперы в Нарве ContempArt. Опера «Норма».

ГДЕ? Нарва, Кренгольмская мануфактура.

КОГДА? В 19.00.

ЧТО? IV Дни оперы в Нарве Con­tempArt. Susanna Aleksandra. Сусанна Александра – эстонская джазовая певица, автор текстов и композитор. Уже с малых лет Cусанна увлечена музыкой и с 17 лет выступает со своим джазовым ансамблем. Квинтет Сусанны Александры объединяет лучших музыкантов Эстонии, исполняющих как авторский материал, так и знаменитые джазовые композиции.

ГДЕ? Нарва, Кренгольмская мануфактура.

КОГДА? В 23.00.

Воскресенье, 1 сентября

ЧТО? IV Дни оперы в Нарве ContempArt. Мюзикл для всей семьи «Юку». Мировая премьера состоится 1 сентября 2019 года в Нарвские Дни оперы. Спектакль основан на знакомых всем анекдотах Юку, где одна комическая ситуация следует за другой и даже одно слово может превратить самую серьезную ситуацию в шутку. Раймо Кангро и Леэло Тунгла написали произведение еще в 1998 году, но оно на протяжении долгого времени оставалась в ящике. В этом году мюзикл наконец предстанет перед публикой, как раз к 70-летию композитора.

ГДЕ? Нарва, Кренгольмская мануфактура.

КОГДА? В 14.00.

Вторник, 3 сентября

ЧТО? IV Дни Нарвской оперы в усадьбе Сака. Программа: Ю.С. Бах, Паганини, Пьяццолла и другие, исполняет Мидзуки Синдо (флейта). Цена билета 5 евро.

ГДЕ? Ида-Вирумаа, усадьба Сака.

КОГДА? В 19.00.

Среда, 4 сентября

ЧТО? IV Дни Нарвской оперы в усадьбе Мяэтагузе. Атлан Карп (баритон) и Аннели Тохвер (фортепиано). В программе популярные оперные арии. Цена билета 5 евро.

ГДЕ? Ида-Вирумаа, усадьба Мяэтагузе.

КОГДА? В 19.00.



