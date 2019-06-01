3D-сканеры в аэропортах позволят провозить жидкости в ручной клади

Таллиннский аэропорт планирует в будущем оснастить систему проверки багажа трехмерными сканерами, использование которых позволит отказаться от ограничений на провоз жидкостей в ручной клади пассажиров.

Иллюстративное фото.

К настоящему времени 3D-сканеры уже установлены в некоторых аэропортах США и в британском аэропорту Хитроу, а к 2022 году новым оборудованием планируется оснастить все крупные аэропорты в Великобритании, сообщил во вторник новостной портал ERR.

Руководитель службы безопасности Таллиннского аэропорта Тарви Пихлакас сообщил ERR, что в Таллинне внимательно следят за внедрением новой технологии.

"Ряд стран-членов ЕС уже определили на государственном уровне сроки внедрения нового оборудования", - отметил он.

По словам Пихлакаса, Таллиннский аэропорт также планирует установить новые сканеры, но точные сроки пока не согласованы и будут зависеть от развития этой технологии, результатов ее тестирования и соотношения цены и качества.

В настоящее время в ручной клади на борт самолета по соображениям безопасности разрешено проносить жидкости в упаковках менее 100 мл и общим объемом до 1 литра. При проверке багажа все жидкости также необходимо укладывать в отдельный прозрачный полиэтиленовый пакет. Технология трехмерного сканирования позволяет точно определять состав жидкости, в связи с чем потенциально отпадает необходимость в таких ограничениях.

Источник: rus.err.ee