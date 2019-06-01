За 7 месяцев утонуло 27 человек

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За 7 месяцев в Эстонии утонуло 27 человек, их них 8 в июле. По сравнению с 2018 годом увеличилась доля утонувших мужчин. Так если за первые 7 месяцев 2018 года утонуло 88%, то в 2019 году доля мужчин из всех утонувших составляет аж 92,6%. Средний возраст утонувших составляет 55 лет.

Фото: visitestonia.com

„В этого году социальная кампания Спасательного департамента по водной безопасности сконцентрировалась именно на пожилых людях. Согласно статистике, именно с пожилыми людьми случается больше всего несчастных случаев на воде. Мы по-прежнему видим, что проблема актуальна и требует внимания,“ - рассказал эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала.

Также в этом году также увеличилось количество несчастных случаев на внутренних водоемах. Если в 2018 году на внутренних водоемах утонуло 38%, то в 2019 году аж 74%. Основной из причин несчастий по прежнему является алкоголь. В случае 11 утонувших подтвердилось распитие алкогольных напитков, у некоторых утонувших подозревается опьянение. Спасательный департамент напоминает, что купание и алкоголь несовместимы.

При пожарах погибло 2 человека. По первоначальным данным причиной пожаров было неосторожное курение. Всего за 7 месяцев в пожарах погибло 19 человек. Причиной пожаров часто является именно беспечное курение. Большинство погибших при пожарах находились и в состоянии алкогольного опьянения. Всего в июле в пожарах пострадало 7 человек. В июле было зафиксировано 71 пожара, 3 их которых произошли в жилых помещениях.

В июле спасли 19 человек, из них 1 из пожара, 1 от опасности возгорания, 3 на воде и 4 в дорожно-транспортном происшествии. Всего за 7 месяцев спасено 192 человека.

В лесу и на открытой местности произошло 67 пожара. В прошлом году в июле произошло 164 пожара.

В июле поступило 183 вызова связанных с разминированием. Всего было найдено 184 взрывных устройства.

В июле зарегистрировано 1276 спасательных операций, большую часть из которых (30%) составляли пожары. На 189 случай отреагировали профессиональные спасатели вместе с добровольными командами, а 50 операцию разрешили добровольные команды самостоятельно. В целях проведения превентивной работы, профессиональные спасатели и добровольные спасательные команды посетили 844 дома.

Спасательный департамент третье по величине государственное учреждение. Спасательные работы в Эстонии осуществляет единая сеть спасательных команд, в которую входят 1700 профессиональных и 2000 добровольных спасателей. Цель Спасательного департамента - к 2025 году совместными усилиями всего населения сократить количество несчастных случаев и масштаб ущерба от них до уровня Северных стран.

По информации Спасательного департамента