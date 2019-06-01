Восточная Эстония за последний год стала популярнее у туристов из Петербурга

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Lux Express Group подвела итоги второго года оперирования автобусной линией между Санкт-Петербургом и городами Восточной Эстонии.

Нарва. Фото: Р. Денисова

С августа 2017 года на этом направлении работает отдельный бренд компании Lux Mini – это 16-местные автобусы Mercedes-Benz Sprinter, которые отправляются четыре раза в день в каждую сторону.

Число пассажиров автобусов Lux Mini за второй год работы составило более 30 000 человек и выросло на 17% по сравнению с первым годом оперирования на этом направлении.

На долю российских туристов приходится половина пассажиров на линии. Самым популярным городом в Восточной Эстонии среди них стала Нарва. По сравнению с первым годом число пассажиров, следующих до этого приграничного города из Санкт-Петербурга, выросло на 10%. Также увеличилось количество желающих посетить Силламяэ, а интерес к Йыхви остался на уровне первого года работы линии.

- Развитие линии в Восточную Эстонию совпало с активным продвижением региона как интересного туристического направления для российских туристов, - отмечает генеральный директор АО «Евролайнс» (российское представительство Lux Express Group) Райт Реммель. – Сейчас для нас этот проект стал представлять инвестиционный интерес, поэтому мы уже рассматриваем варианты улучшения предложения для пассажиров. В частности, выход на линию новых автобусов, где будет увеличено количество мест.

Помимо жителей Эстонии, самое большое количество иностранных пассажиров на линии представляли жители Латвии, Германии и Финляндии.

Самыми популярными отправлениями из Санкт-Петербурга стали дневные рейсы, а из Йыхви – утренние. На них загрузка составляла более 70%.

Для повышения качества обслуживания пассажиров в Нарве владелец Lux Express Group Хуго Осула объявил о желании подарить городу автобусный павильон, который будет выполнен в форме футуристического автобуса. Павильон будет находиться на остановке «Темпо» ближе к выезду из города. Им смогут воспользоваться и пассажиры автобусов петербургских маршрутов.

Дополнительная информация

Lux Express Group - оператор международных автобусных экспресс-линий, предлагающий свои услуги в 7 странах Европы. Компания входит в холдинг Mootor Grupp, созданный эстонским предпринимателем Хуго Осула (Hugo Osula).

В 2019 году Lux Express отмечает 25-летие работы на рынке международных перевозок. Основные направления - Санкт-Петербург, Хельсинки, Таллин, Рига, Вильнюс и Варшава. Помимо международных маршрутов, компания также обслуживает внутренние в Эстонии.

Российская компания АО «ЕВРОЛАЙНС» основана в 1997 году. Более 10 лет предприятие осуществляло автобусные перевозки под брендом Eurolines, а с 2010 года - под брендом Lux Express. В 2017 году добавился бренд Lux Mini.

По информации Lux Express Group



