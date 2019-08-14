14.08 закрывается для движения перекресток улиц A. Puškini – Vaivara – Vaksali

Дата публикации: Вчера, 10:00 Просмотрено: 135

В связи с асфальтными работами 14.08.2019 закрывается для движения перекресток улиц A. Puškini – Vaivara – Vaksali.

Иллюстративное фото.

Автобусная остановка " Jaam" в сторону Кренгольма переносится на Вокзальную площадь (на 50 метров от прежнего места) . Стоянка на Вокзальной площади закрыта (кроме автобусов). Расписания движения не меняются.

По информации Департамента Городского хозяйства Нарвской Городской управы