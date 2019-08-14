14.08 закрывается для движения перекресток улиц A. Puškini – Vaivara – Vaksali

События / В центре внимания14.08 закрывается для движения перекресток улиц A. Puškini – Vaivara – Vaksali
Дата публикации: Вчера, 10:00 Просмотрено: 135
В связи с асфальтными работами 14.08.2019 закрывается для движения перекресток улиц A. Puškini – Vaivara – Vaksali.
Иллюстративное фото.
Автобусная остановка " Jaam" в сторону Кренгольма переносится на Вокзальную площадь (на 50 метров от прежнего места). Стоянка на Вокзальной площади закрыта (кроме автобусов). Расписания движения не меняются.
По информации Департамента Городского хозяйства Нарвской Городской управы