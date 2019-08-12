Звон в ушах – предвестник многих болезней

Дата публикации: 12-08-2019, 15:59 Просмотрено: 115

Чаще всего люди не придают никакого значения звону в ушах. Но ученые уверяют, что это является весьма опасным симптомом.

Иллюстративное фото.

Науке известно, что звон в ушах появляется, когда кровь в недостаточном количестве поступает в кохлеарный нерв. Самая распространенная причина этого сбоя – гипотония или низкое кровяное давление. Из-за этого многочисленные изгибы не позволяют крови перемещаться в нормальном режиме. Кохлеарный нерв говорит человеку о проблеме, создавая звон в ушах.

Если у вас звенит в ушах, измерьте давление. если оно ниже 90/60, то выпейте спиртовую настойку женьшеня, лимонника или заманихи: 25 капель на 0,5 стакана воды.

Если давление понижено из-за переутомления, то нужно сделать еще и массаж. Для этого вам понадобится длинное полотенце: возьмите его за оба конца и начните растирать себя, начиная с затылка и до нижней части лопаток.

Есть и еще одна причина появления звона в ушах – это нестабильность шейного отдела позвоночника. Если у вас кружится и болит голова, темнеет в глазах, звенит в ушах, то нужно пройти обследование. Вам назначат правильное лечение и массаж.

Есть третья причина – звон в ушах может означать воспаление кохлеарного нерва. Если не лечить ее, то у пациента может резко упасть слух, а потом наступит полнейшая глухота. Специалисты рекомендуют обратиться к врачу, если звон в ушах сопровождает вас каждый день в течение месяца.

Med.ru