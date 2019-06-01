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События / В центре вниманияFortaco увеличит производственные мощности в Нарве

Дата публикации: Сегодня, 11:56 Просмотрено: 38

Международная компания Fortaco Group, занимающаяся производством стальных конструкций и подъемных механизмов, инвестирует в расширение своего производства в Нарве более 10 млн евро.

Fortaco увеличит производственные мощности в Нарве
Фото: tema.ee

Инвестиции направят на расширение площади находящегося в Нарве завода на 10 000 м2 и на покупку нового оборудования. Строительные работы начались в июле 2019 года и должны быть завершены в течение одного года.

"За последние два года бизнес хорошо рос. Чтобы удовлетворить растущий спрос, компания Fortaco приобрела в несколько крупных станков с ЧПУ и сварочных роботов. Команда Нарвского завода пополнилась 200-и новыми сотрудниками. Новое расширение даст 50 новых рабочих мест", - сказала директор Fortaco Estonia Лариса Шабунова.

Источник: rus.err.ee

 

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