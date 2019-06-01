ВИДЕО: эстонский рэпер Nublu снял в Нарве клип на песню

События / В центре вниманияВИДЕО: эстонский рэпер Nublu снял в Нарве клип на песню
Дата публикации: Сегодня, 11:32 Просмотрено: 110
Рэпер Nublu опубликовал клип на песню на русском и эстонском языках под названием "Für Oksana". Музыкант впервые снял клип в Нарве и Ида-Вирумаа.
В свежем видеоклипе Nublu ищет в Нарве Оксану, которая произвела на него неизгладимое впечатление. События разворачиваются на Кренгольмской мануфактуре, в нарвской Венеции, на улицах города и в других местах Ида-Вирумаа.
"Мы хотели показать, какое классное и своеобразное место - третий по величине город Эстонии. Нарва приняла нас очень тепло, а работать с местными было очень здорово!", - рассказала режиссер видеоролика Марта Ваарик.
Ваарик добавила, что хотела показать, как идея или мечта о ком-то преображает действительность. Nublu мечтает об Оксане, сидящей на белом коне, как об идеальной женщине. В действительности мы видим, что она обычный человек со своими странностями и особенностями.
Песня на двух языках была создана в сотрудничестве Nublu и Gameboy Tetris. Pavel Pi написал слова песни на русском языке.
Источник: rus.err.ee