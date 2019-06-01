ВИДЕО: эстонский рэпер Nublu снял в Нарве клип на песню

Рэпер Nublu опубликовал клип на песню на русском и эстонском языках под названием "Für Oksana". Музыкант впервые снял клип в Нарве и Ида-Вирумаа.

Фото: elu.ohtuleht.ee

В свежем видеоклипе Nublu ищет в Нарве Оксану, которая произвела на него неизгладимое впечатление. События разворачиваются на Кренгольмской мануфактуре, в нарвской Венеции, на улицах города и в других местах Ида-Вирумаа.

"Мы хотели показать, какое классное и своеобразное место - третий по величине город Эстонии. Нарва приняла нас очень тепло, а работать с местными было очень здорово!", - рассказала режиссер видеоролика Марта Ваарик.

Ваарик добавила, что хотела показать, как идея или мечта о ком-то преображает действительность. Nublu мечтает об Оксане, сидящей на белом коне, как об идеальной женщине. В действительности мы видим, что она обычный человек со своими странностями и особенностями.

Песня на двух языках была создана в сотрудничестве Nublu и Gameboy Tetris. Pavel Pi написал слова песни на русском языке.

Источник: rus.err.ee