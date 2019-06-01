С 12 августа поезда Elron вновь будут ходить до Палдиски и Рийзипере

С понедельника, 12 августа, пассажиры Elron, направляющиеся в Палдиски и Рийзипере, вновь смогут проехать весь путь на поезде. В направлении Клоогаранна на замещающий автобус придется пересесть для преодоления небольшого отрезка пути между ремонтируемой станцией "Клоога" и Клоогаранна.

Elron Автор: Сийм Лыви, ERR

"По сути, будет действовать то же расписание, что и в июне. Однако будут небольшие изменения, поэтому советую проверять, отправится ли поезд в привычное время, – сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго. – Как и в июне, из-за проводящихся ремонтных работ на станции "Клоога" будет использоваться только один путь, вследствие чего поезда не смогут следовать в Палдиски с привычной частотой. В утренние часы пик поезда будут следовать в направлении Таллинна почти как обычно. Возможности поездки на поезде будут обеспечиваться в течение всего дня, хотя отправляться поезда будут реже".

В Клоогаранна будет по-прежнему доставлять автобус. "Поскольку в Клоогаранна поезда следовать не смогут, то при поездке по данному маршруту одну остановку будет необходимо проехать на автобусе, который отправляется от железнодорожной станции "Клоога", – пояснил Конго. Место отправления автобуса обозначено табличкой, окрашенной в фирменные цвета Elron.

Подробная информация об изменениях в расписании движения опубликована на домашней странице Elron, и вскоре появится на информационных табло, установленных на посадочных платформах. Необходимые сведения о движении поездов можно также получить по круглосуточному бесплатному справочному телефону 616 0245.

Источник: rus.err.ee