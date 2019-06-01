В июне число туристов в предприятиях по размещению выросло

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По данным Департамента статистики, в июне 2019 года в предприятиях по размещению останавливалось в целом 407 000 туристов, что на 9% больше, чем в июне прошлого года. Увеличилось как число туристов внутри страны, так и из-за рубежа.

Иллюстративное фото.

Всего услугами предприятий по размещению воспользовались в июне 255 000 зарубежных туристов, которые провели в них 480 000 ночей. По сравнению с прошлым годом, зарубежных туристов было на 10% больше и ночёвок зарубежных туристов – на 7% больше.

Около трети зарубежных туристов прибыло из Финляндии, 11% – из Германии, и по 7% – из России и Латвии. В годовом сравнении возросло число туристов из Германии и Латвии – на 21% и 30% соответственно. Туристов из Азии останавливалось в предприятиях по размещению на 13% больше. Размещений финских и российских туристов было меньше, по сравнению с прошлым годом, на 7% и 5% соответственно.

Среди зарубежных туристов, которые воспользовались услугами предприятий по размещению, 76% приезжали в Эстонию отдыхать, 19% совершали рабочую поездку, остальные – по другим причинам. На ночлег в Таллинне останавливались 63% зарубежных туристов и 11% – в Пярну.

Предприятия по размещению приняли также 152 000 внутренних туристов, или на 8% больше, чем в июне 2018 года. Внутренние туристы провели в отелях 264 000 ночей, и в годовом сравнении число их ночёвок выросло на 9%. 67% внутренних туристов приезжали отдыхать и 19% находились в рабочей поездке. Среди внутренних туристов, которые воспользовались услугами предприятий по размещению, 23% останавливались в Харьюском уезде, 16% – в Пярнуском уезде и по 10% в Тартуском и Ида-Вируском уездах.

В июне свои услуги предлагали по Эстонии 1378 предприятия по размещению. В распоряжении гостей находились 24 000 номера и 57 000 койко-мест. Заполнямость номеров составила 53% и койко-мест – 43%. Стоимость проживания на предприятиях по размещению составила в среднем 41 евро в сутки, что на евро дороже, чем в июне прошлого года. В Харьюском уезде стоимость проживания составила 51 евро в сутки, в Тартуском и Пярнуском уездах – по 36 евро и в Ида-Вируском уезде – 31 евро.

Департамента статистики