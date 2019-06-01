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С 1 октября на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области вводится режим электронных виз. И хотя список стран, граждане которых смогут оформлять визу онлайн, пока не определен, в посольстве РФ в Эстонии утверждают, что поскольку Эстония граничит с данным регионом, то нововведение с большой вероятностью будет в первую очередь касаться именно граждан Эстонии.

Посольство РФ: режим электронных виз в Ленобласти предназначен в первую очередь для Эстонии. Фото: Ilmar Saabas

“В указе президента еще нет перечня стран, граждане которых смогут оформлять визу онлайн, но существует большая вероятность, что эту возможность в первую очередь смогут использовать граждане Эстонии, поскольку страна граничит с данным регионом России”, — сказал советник Посольства РФ Дмитрий Лицкай в интервью для Vikerraadio.

Бесплатное оформление российской электронной визы будет не сложнее, чем покупка билета на автобус. Ходатайствовать о получении визы нужно будет, подав заявление на сайте МИДа РФ, а также добавив к заявлению фото, после чего в течение четырех дней придет электронный документ в формате PDF, который можно как распечатать, так и предоставить на границе на смарт-устройстве.

Оформлять визы можно на специализированном сайте МИД России http://electronic-visa.kdmid.ru/





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С 1 октября на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти вводится режим электронных виз