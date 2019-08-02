Cтресс дома и на работе убивает больше жителей Эстонии, чем рак

Дата публикации: 2-08-2019, 12:30 Просмотрено: 142

Напряженная обстановка на работе и дома, стресс и связанное с ним пренебрежительное отношение к своему здоровью в Эстонии забирают 8000 жизней в год, и это вдвое больше, чем количество тех, кого мы теряем из-за рака! Однако большинство этих смертей можно предотвратить – пишет семейный врач Ээро Мерилинд.

Иллюстративное фото.

Когда разговор заходит о болезнях, в первую очередь в центре внимания оказывается рак, что само по себе похвально, но создается впечатление, что его можно считать основной причиной смертности в Эстонии. В то же время данные ресурса Terviseinfo.ee гласят, что от рака в стране умирают 3800 человек в год, а от сердечно-сосудистых заболеваний – более 8000.

Причинами сердечно-сосудистых заболеваний становятся напряжение и стресс, которые сопровождаются ощущением избыточной нагрузки, раздражительностью и бессонницей, а все это может привести к повышению кровяного давления. Повышенное давление же, в свою очередь, является значительным фактором риска инсульта, инфаркта миокарда, сердечной недостаточности, поражений почек, когнитивных расстройств и преждевременной смерти.

Однако все эти кошмарные болезни можно предотвратить. Первым делом нужно тщательно обдумать, что именно вызывает стресс. Причин, как правило, немало, но часто главные виновники – чрезмерная нагрузка на работе, запутанные личные отношения и финансовые проблемы. В таком случае очень важно обратиться за помощью, будь это помощь в домашних делах или профессиональная помощь в решении личных сложностей. Поговорите о проблемах – это поможет.

Еще одно средство для снижения стресса – физическая активность и свежий воздух; при этом достаточно будет и 30-минутной прогулки каждый день. Не нужно забывать и следить за питанием. Если вы будете премировать себя жирной пищей, пирожками или картофельными чипсами, то для организма это на деле станет наказанием, а для вас – вероятным способом сократить продолжительность жизни, который просто займет много времени. Такая еда повышает уровень холестерина, что способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Вместо пищи с повышенным содержанием жира я рекомендую есть, например, овощи и фрукты. Летом на рынках можно найти огромное разнообразие свежих продуктов. Сейчас самое время подзарядиться солнцем, «накопленным» в дарах садов и полей. Так что лучше наградите себя, купив полкило клубники или черешни.

В то же время стоит помнить, что стресс не обязан быть полностью негативным явлением – умеренный стресс может повысить мотивацию и желание работать. Но он может очень просто начать накапливаться и превратиться во врага. В современном сложном мире с его быстрым темпом даже простые рабочие задачи могут действовать на нервы. Важно уметь расслабляться, и не только совсем ненадолго летом – отдыхать нужно, как минимум, четыре недели летом и две зимой. Это окажет положительное воздействие на ваше здоровье и отношения с окружающими.

Каспар Кютт



