Нарвский центр Vaba Lava получит из резерва правительства 150 000 евро

Кабинет правительства решил в четверг вечером, что поддержит деятельность театрального центра Vaba Lava Narva суммой в 150 000 евро, а Министерство культуры при необходимости выделит еще 50 000 евро.

Narva Vaba Lava. Foto: DMITRI FEDOTKIN

"На заседании кабинета министров мы обсудили финансирование центра Vaba Lava Narva и ситуацию, которая произошла во время запуска работы центра, когда город Нарва отказался от финансирования со своей стороны. Мы решили поддержать деятельность Vaba Lava суммой в 150 000 евро из правительственного резервного фонда. Я, как министр культуры, буду вести переговоры с деятелями нарвского центра, и при необходимости Министерство культуры выделит еще дополнительно 50 000 евро, так что в целом текущие расходы в этом году составят 200 000 евро", – сказал министр культуры Тынис Лукас ERR.

По его словам, поддержать нарвский театральный центр согласились представители всех трех правящих партий.

Формально правительство утвердит финансирование для Narva Vaba Lava на заседании в следующий четверг.

Источник: rus.err.ee





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