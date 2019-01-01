Eesti Energia примет решения о сокращениях в конце августа

Концерн Eesti Energia, на котором с начала года сократили около 500 работников из-за сокращения выработки электроэнергии из сланца, примет решения о дальнейших сокращениях в конце августа.

Фото: reform.energy

По словам председателя правления госпредприятия Хандо Суттера, в настоящее время идет составление производственных планов.

"Сокращения зависят от того, сколько мы будем добывать сланца. В конце августа посмотрим, нужно ли дополнительно кого-то сокращать в этом году или нет", - сказал Суттер во вторник на пресс-конференции.

Он добавил, что сокращения проводились во всех подразделениях Eesti Energia, а не только в сланцевом секторе.

Кризис в эстонской энергетике обострился весной этого года, когда Нарвские электростанции были вынуждены резко сократить объемы выработки электроэнергии из-за подорожания квот на выбросы углекислого газа и дешевого импортного электричества. С начала года Eesti Energia сократила 500 человек, еще около 1300 работников были отправлены на лето в вынужденный отпуск. По ранее озвученной оценке оценке минэкономики, работу на Нарвских электростанциях могут потерять от 800 до 1000 энергетиков, а с учетом членов их семей дохода могут лишиться более 6000 человек в Ида-Вирумаа.

Источник: rus.err.ee