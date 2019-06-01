Потери Эстонии от брексита без сделки оценили в 200 млн евро и 2700 рабочих мест

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Если Великобритания покинет Европейский союз на основаниях заключенного с Брюсселем соглашения, то ущерб для эстонской экономики составит 51 млн евро или 0,28% от производимой в стране добавленной стоимости, а в случае брексита без сделки потери вырастут до 193 млн евро.

Иллюстративное фото.

Такие данные приводятся в недавно опубликованном обзоре экономических последствий брексита, составленного учеными Левенского университета в Бельгии.

При обоих вариантах брексита наибольший ущерб понесут Мальта, Ирландия, сама Великобритания, Нидерланды и Бельгия, а Эстония окажется среди наименее затронутых стран наряду с Румынией, Болгарией, Грецией, Хорватией и Австрией.

Совокупные потери всех остающихся в ЕС 27 стран бельгийские ученые оценили в 41 млрд евро в случае брексита со сделкой и 169 млрд евро в случае брексита без сделки. В последнем случае Эстония также потеряет около 2700 рабочих мест (0,45% от их общего числа), а в целом по ЕС такие потери составили бы 1,2 млн рабочих мест.

В целом авторы обзора считают, что брексит, особенно если Великобритания покинет ЕС без соглашения, нанесет существенный ущерб экономике Евросоюза с учетом тесной взаимозависимости национальных экономик. Брексит без сделки, по их оценке, будет иметь катастрофические последствия для пищевой промышленности в ЕС, а также нанест очень большой ущерб текстильной, нефтехимической, фармацевтической и химической промышленности Евросоюза.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября. Правительство Бориса Джонсона заявляет, что страна в любом случае выйдет из состава блока, даже если ему не удастся добиться уступок от Брюсселя и пересмотреть соглашение, согласованное с ЕС предыдущим премьером Терезой Мэй и отклоненное британским парламентом. Впрочем, Лейбористская партия и многие депутаты от консерваторов намерены заблокировать для правительства возможность выйти из ЕС без сделки с Брюсселем.

Источник: rus.err.ee