7 советов туристу, использующему вспомогательное средство

Дата публикации: 29-07-2019, 16:58 Просмотрено: 156

Летний период путешествий наступил. Руководитель сферы обслуживания клиентов Центра вспомогательных средств Invaru Кадри Тийдо дает рекомендации, как нуждающийся в помощи вместе со своими близкими может подготовиться к летней поездке и убедиться, что и его вспомогательное средство также готово.

Иллюстративное фото.

Как и в случае с автомобилем, длительно используемое вспомогательное средство стоит до большого выезда проверить и подготовить к поездке. «Помимо обеспечения безопасности, технический контроль средства помощи поможет избежать возможных проблем за границей: например, поиск запчасти для вспомогательного средства вдали от дома может быть весьма затруднительным и неудобным, а нередко и довольно затратным», - отмечает Кадри Тийдо. Итак, на что, по ее совету, нужно обратить внимание перед длительной поездкой?

1. Проверьте колеса инвалидной коляски и ходунков, а также тормоза

Путешествующим на коляске или с помощью ходунков до поездки или похода стоит проверить давление в колесах коляски и работу тормозов, а также убедиться в том, что колеса едут прямо. В новых незнакомых условиях наклоны могут оказаться неожиданно скользкими или же сложными для маневрирования и поэтому крайне важно проверить работоспособность вспомогательного средства.

2. Насадки костылей и трости должны быть в порядке

Пользователям костылей и тростей стоит проверить резиновые насадки (наконечники), которые не должны быть слишком стерты. Из-за изношенной насадки костыль или трость могут скользить на скользкой металлической поверхности, что приведет к падению человека. Для предотвращения такой ситуации желательно перед большой поездкой заменить изношенные наконечники костылей или трости.

3. На время путешествия возьмите в прокат временное вспомогательное средство

Прокат средств для помощи в передвижении с годами становится все популярнее и летом перед поездкой часто спрашивают облегченные складные коляски, поддерживающие трости с несколькими точками опоры, а также и мультифункциональные ходунки с сиденьем и корзиной, куда можно убрать свои вещи, чтобы не было необходимости их носить в руках. Преимущество проката в том, что вспомогательное средство можно потом вернуть или же поменять на более удобное, и так оно не останется стоять без пользы дома.

4. Познакомьтесь с предложениями для нуждающихся в помощи в местах оказания услуг

Многие средства помощи – например, инвалидные коляски – можно взять напрокат прямо на месте назначения. Как в аэропортах, на круизных кораблях, так и во многих отелях можно при покупке билета забронировать для себя коляску и даже сопровождающего с инвалидной коляской, чтобы дорога была удобна. Об этих возможностях для путешественников с особыми потребностями нужно узнать заранее, до начала рейса и, по возможности, забронировать вспомогательное средство как можно раньше.

5. Проверьте, насколько дружелюбно для вашего вспомогательного средства место путешествия

Стоит всегда заранее планировать длинные поездки или же посещение новых мест. Необходимо запастись временем и изучить, как, например, можно попасть в пункт назначения на коляске или же с помощью ходунков, так же стоит узнать о наличии инватуалета. Раннее бронирование особенно важно тогда, когда вы планируете разместиться в комнате, приспособленной для передвижения внутри с помощью вспомогательного средства – часто таких комнат немного, а желающих достаточно.

6. Зарядите аккумуляторы

Помимо полной зарядки батареи телефона, те, кто использует скутер или электрическую инвалидную коляску, должны обязательно полностью зарядить аккумулятор вспомогательного средства до выхода из дома. Если аккумулятор средства помощи постоянно быстро разряжается, то необходимо подумать о его замене. Так можно исключить ситуации, когда батарея неожиданно разрядится в неподходящем месте.

7. Не забудьте про медикаменты и защиту от солнца

Помимо технического состояния вспомогательного средства, важно обратить внимание и на состояние самого человека. Нельзя забывать про крем от загара, средство от комаров, головной убор и бутылку с водой – их отсутствие может сорвать всю поездку. Также необходимо взять с собой нужные лекарства и личные средства гигиены.

«Мы побуждаем нуждающихся в помощи смелее выходить из домов и быть частью общества, чтобы наслаждаться летними мероприятиями и событиями. В помощь могут быть и путешествующие рядом, кто может при необходимости открыть дверь или же указать дорогу», - говорит Кадри Тийдо. Также близкие людей с особыми потребностями могут чуть активнее предлагать свою поддержку, чтобы летние радости могла разделять вся семья.

Наша справка Поделившийся советами Центр вспомогательных средств Invaru – это крупнейший эксперт в Эстонии в области вспомогательных средств для людей с трудностями в передвижении. Десять представительств Центра каждый месяц посещает более чем 10 000 нуждающихся в помощи. В представительстве можно с помощью работников по обслуживанию клиентов найти лучшее решение, а также получить совет от терапевтов и техников, которые в случае сложных вспомогательных средств также помогут найти подходящие варианты, приспособят средство согласно необходимости и дадут рекомендации по его использованию.





Кадри Тийдо, Invaru