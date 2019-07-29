Резко подскочившие весной продажи бензина Euro 98 стабилизировались

После увеличения содержания биодобавки (этанола) в бензине Euro 95 продажи в Эстонии бензина марки Euro 98, в который этанол добавлять не обязательно, стали быстро расти, но к середине лета ситуация стабилизировалась.

Фото: ee.sputniknews.ru

Об этом сообщили ERR представители крупных сетей автозаправочных станций в Эстонии.

"Возможно, что все те, кто решил перейти на Euro 98, к этому моменту уже это сделали", - сказала глава розничных продаж Neste Eesti Кристи Пари.

Член правления Alexela Алан Вахт отметил, что летом на автомобилях ездят больше, и литр Euro 95 стоит все-таки на 5 центов дешевле, чем литр бензина с октановым числом 98.

"Расход бензина Euro 95 с добавлением этанола выше, чем у Euro 98, но повышенный расход топлива не компенсируется пятицентовой разницей в цене. На Euro 95 ездить все-таки на 1-2 цента дешевле, и те, кто это протестировал, в этом убедились, и снова перешли на Euro 95", - сказал Вахт.

По его оценке, доля Euro 98 в общем объеме продаж бензина на эстонских АЗС составляет около 30%.

Кристи Пари отметила, что доля Euro 98 в общем объеме продаж возросла по сравнению с ситуацией до увеличения доли этанола в Euro 95, и назвала это естественной реакцией клиентов на изменение.

"Судя по финскому опыту, можно прогнозировать, что однажды доля Euro 98 снова начнет сокращаться, но это займет больше времени, чем пара месяцев", - сказал Пари.

Между тем исполнительный директор Olerex Пирет Миллер сообщила, что на АЗС Olerex с весны произошел очень резкий скачок продаж Euro 98, которые выросли примерно в три раза и остаются на этом уровне. "Рост продаж бензина Euro 98 произошел за счет бензина Euro 95", - сказала Миллер.

Источник: rus.err.ee