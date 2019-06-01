Юрист Эстонского юридического бюро объясняет сущность фиктивных браков и то, как осовободиться от этого ярма

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Фиктивные браки являются темой, поднимающейся во всей Европ,е и прежде всего их опасность заключается в способствовании торговле людьми. Эстонцы тоже всё чаще ищут помощи у юристов, поскольку вступили в брак с человеком, живущим в далёкой стране и в какой-то момент обнаружили, что пали жертвой обмана. Зачастую брак является целью получить вид на жительство, и если это желание реализовано, то супруг исчезает в неизвестном направлении.

Иллюстративное фото.

Комментарий юриста Эстонского юридического бюро Тийны Мёльдер:

Брак – это не только «союз сердец», браком сопровождаются в том числе и имущественные права и обязанности – это один из главных фактов, который должны признать для себя все «причалившие» к брачному берегу.

К счастью, фиктивный брак в нынешней Эстонии ещё не очень широко распространён или люди ещё не осознали для себя опасностей, сопровождающихся фиктивным браком и потому обращений к юристу относительно мало. Однако следует признать, что юристы довольно часто соприкасаются с этой темой, и в первую очередь, клиенты желают избавиться от фиктивного брака , к сожалению, это не может пройти очень гладко – суды тоже осуждают браки, заключённые легкомысленно, и одним из отягчающих обстоятельств при аннулировании брака или развода часто является то, что супруг отбыл из Эстонии в неизвестном направлении.

В случае каких показателей можно подозревать, что брак фиктивный?

Признаком опасности, что речь идёт о фиктивном браке, по словам чиновников, рассматривающих ходатайства о виде на жительство, прежде всего являются ситуации, когда брак в действительности не реализован. В чиновнике, занимающемся рассмотрением ходатайств о виде на жительство, может вызвать подозрение ситуация, когда у супругов нет единого языка общения, они не знают друг о друге существенных данных о личной жизни (например, дня рождения), у них имеется противоречащая здравому смыслу большая разница в возрасте, очень разный социальный фон или они познакомились лишь недавно во время путешествия или по интернету.

Подозрение вызывает также то, если жена после заключения брака не берёт фамилию мужа. Также возникает подозрение, если супруги не живут вместе, или это совместное проживание является нетрадиционным – например, они живут в одном жилом помещении вместе с бывшим супругом/бывшей супругой человека, ходатайствующего о виде на жительство. Если ходатайство о виде на жительство подаётся сразу же после заключения брака, во время женитьбы иностранец находился в стране без законного разрешения или разрешение стало заканчиваться, то это снова вызывает подозрение. Вышеназванные ситуации дают основание чиновнику департамента миграции начать изучать это дело.

В В Эстонское юридическое бюро обращаются и те люди, которые сами поняли, что их брак недействителен, что он может сопровождаться правовыми последствиями и они хотят от этого союза освободиться.

Как юрист может помочь людям в случае фиктивного брака? Как от него избавиться?

Юрист может, прежде всего, помочь тем людям, находящемся в фиктивном браке, которые осознали, что брак недействителен, может нанести вред их интересам и желают от него избавиться. Закон о семье предусматривает для этого в принципе два разных способа. Имеется возможность признать брак недействительным или его расторгнуть.

Суд может признать брак недействительным в исковом производстве, если в числе прочего брак заключён под действием обмана, угрозы или насилия, в том числе скрывая состояние здоровья супруга или иные личные обстоятельства, если это обстоятельство с точки зрения заключения брака является важным или если было намерение одной или другой из сторон не выполнять обязанности, сопровождающиеся их состоянием в браке, а брак заключён с иными намерениями, преде всего с целью получить эстонский вид на жительство (мнимый брак).

Более всего проблем в судебном производстве вызвало толкование понятия «мнимого брака». Зачастую суды истолковывали соответствующее положение закона о семье в совместном действии ч.1 § 89 общей части Гражданского кодекса (TsÜS), согласно которому мнимой считается такая сделка, в которой стороны договорились о том, что у сделанных при совершении сделки волеизъявлений обнаружены юридические последствия, не соответствующие желаниям, что стороны хотят оставить впечатлениео о наличии сделки или скрыть сделку, котору они в действительности хотят совершить. Суды пришли к выводу, что мнимый брак предполагает соответствующее соглашение сторон, т.е. осведомлённость и желание обеих сторон заключить брак с иной целью, чем совместная жизнь. Всё же в пояснительной записке к проекту Закона о семье разъяснено, что из соответствующего параграфа Закона о семье следует единообразно, что при признании брака недействительным не разрешено опираться на основание недействительности сделок, предусмотренных в общей части гражданского права, а можно применять только основания, приведённые в Законе о семье. Следовательно, можно аннулировать также мнимый брак, при заключении которого лишь у одной из сторон отсутствовало намерение выполнять обязанности. связанные с состоянием в браке, а другоая сторона об этои обстоятельстве была в добросовестном заблуждении.

Брак не признаётся недействительным, если в случае мнимого брака супруги после заключения брака жили вместе как супруги не менее трёх лет или от их брака родился ребёнок. В этом случае остаётся всё же только расторгнуть брак.

«Суд может присудить обманщику содержание лицу, бывшему с ним в недействительном брак»

Иск о признании брака недействительным может подать супруг, который заключил брак под действием обмана, угроыв или насилия. Если признание брака недействительным по решению суда вступило в силу, то брак аннулирован с самого начала.

Если брак признаётся недействительным по причине того, что один вступающий в брак воздействовал на другого супруга с помощью обмана, угрозы или насилия, то суд может присудить ему содержание лицу, бывшему с ним в недействительном брак, применяя положения Закона о семье, относящиеся к содержанию разведённого супруга.

При разводе производство в гражданском суде сходно с разводом так наз. обычного брака. Всё же ситуация желающего развестись может быть более сложной, если он не знает местожительство или местонахождение супруга или если супруг, с которым желают развестить, живёт в другой стране. Однако даже и эта ситуация не является безвыходной. При весомых обстоятельстваъ можно ходатайствовать о публичной доставке процессуальных документов ответчику.

Это также может сопровождаться деление имущества, приобретённого на протяжении брака как общего имущества супругов.

В течение всего процесса юрист может консультировать, составлять необходимые документы, заявления и ходатайства, быть представителем в суде.

Будет ли обманщик за фиктивный брак также нести наказание?

В прямом смысле слова за фиктивный брак Пенитенциарный кодекс Эстонии ответственности не предусматривает. Однако сейчас наказуемым является подача ложных данных учреждениям. В определённых случаях при фиктивных браках деяние можно квалифицировать в соответствии с положением, рассматривающим торговлю людьми. А именно, за помещение человека с целью получения экономической прибыли или без неё в ситуацию, когда он вынужден вступить в брак, если действие совершено путём лишеня свободы, насилия, обмана, нанесения ущерба, угрозы, зависимости от другого лица, использования беззащитного положения или уязвимого состояния, наказывается тюремным сроком от одного года до семи лет заключения.

Какие опасности скрывает в себе фиктивный брак?

Фиктивный брак по документам всё-таки является ПОДЛИННЫМ браком и имеет юридическую силу как в Эстонии,так и в зарубежных странах (общее имущество и долги, дети и т.д). Юридическим обстоятельствам брака посвящён весь третий раздел Закона о семье, поэтому речь не идёт лишь о «печати на бумаге».

Если фиктивный брак возможно признать недействительным, то он считается аннулированным с самого начала и после неприятного опыта и длительного и эмоционально изнурительного, но и затратного судебного процесса к прочим последствиям это не приводит.

Однако если брак необходимо расторгнуть, то следует учитывать возможные обязанности, вытекающие из закона о семье.

Прежде всего, организовать имущественные отношения супругов. Если типом имущественных отношений является выбранная общность имущества, то обычно имущество, приобретённое на протяжении всего брака, принадлежит супругам совместно. Это также независимо от того, на чьё имя оно зарегистрировано или кто внёс свой денежный вклад в его приобретение. Также супруги отвечают солидарно за кредитные обязательства, взятые в течение брака. Обратное необходимо доказывать в суде и это не должно быть лёгкой задачей.

Прибавить можно в определённых случаях и обязанность содержания разведённого супруга.

Другой проблемой может быть касающаяся детей. Если женская сторона фиктивного брака забеременеет и родит ребёнка, то согласно Закону о семье предполагается, что происхождение этого ребёнка будет от супруга матери ребёнка. Из происхождения, в свою очередь, вытекает и ряд обязанностей. Наиболее известная среди них –обязанность содержания ребёнка. Поэтому может возникнуть ситуация, когда фиктивно женатый мужчина обязан отдавать прожиточное пособие нескольким детям, с чьей матерью он в действительности никогда в реальных отношениях не находился и в чьём зачатии и рождении никакого участия не принимал.

Сколько времени занимает расторжение фиктивного брака?

Для расторжения брака и для признания его недействительным необходимо обратиться в уездный суд по месту жительства. В суд надо подать исковое заявление о расторжении брака, добавть к исковому заявлению свидетельство о браке и заплатить госпошлину 100 евро (платёжное поручение, доказывающее уплату госпошлины, нужно также приложить к исковому заявлению).

Невозможно сказать, сколько может продлиться судебное производство, это зависит от многих обстоятельств. Безусловно, это судебное производство займёт больше времени, если одна из сторон живёт в другой стране или если её местожетельство или местопребывание вообще невозможно установить.

Являются ли фиктивные браки проблемой для Эстонии?

Фиктивные браки являются проблемой для любого государства. Прежде всего, их опасность заключается в способствованию торговле людьми.

Нельзя недооценивать и возможные возникающие проблемы для вступившего в фиктивный брак лица.

Что может сделать гражданин Эстонии, который заключил фиктивный брак и потом понял, что всё это обман, к кому необходимо обратиться за получением помощи?

Если брак заключён, но вступивший в него осознал, что действовал во вред своим интересам, то необходимо быстро обратиться к юристу за получением компетентной юридической помощи и соответственно инициировать процесс признания брака недействительным или производство по его расторжению. Чем раньше брак будет расторгнут, тем меньше может возникнуть проблем, связанных с детьми и имуществом.

Комментарий юриста Эстонского юридического бюро