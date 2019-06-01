Norstat: поддержка реформистов остается рекордно высокой

Партию реформ по-прежнему поддерживают более трети эстонских избирателей.

Возглавляемая Каей Каллас Партия реформ является самой популярной политической силой страны. Автор: Сийм Лыви/ERR

Согласно проведенному в период с 20 июня по 22 июля опросу Norstat, за реформистов готовы проголосовать 35,8% избирателей, что на половину процентного пункта выше, чем в предыдущем опросе, и является рекордно высоким показателем для Партии реформ в опросах Norstat.

Второе место удерживают центристы (19,7%), а третье - EKRE (16,7%), рейтинг которых практически не изменился с момента последнего опроса.

Поддержка социал-демократов снизилась с 10,8% до 9,2%, а Isamaa - выросла с 8,4 до 9%. Рейтинг не входящей в парламент партии "Эстония 200" не изменился и составляет 4,4%. Еще 2,5% избирателей готовы поддержать "Зеленых Эстонии", а рейтинги остальных политических партий остаются ниже 1%.

Благодаря снижению популярности соцдемов, совокупная поддержка входящих в правительственную коалицию партий (45,4%) снова слегка превысила суммарный рейтинг оппозиции (45%).

Источник: rus.err.ee