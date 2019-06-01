В Эстонии было видно лунное затмение

Дата публикации: Вчера, 16:38 Просмотрено: 113

В ночь с 16 на 17 июля жители Эстонии могли наблюдать частичное лунное затмение. Астрономы предсказали, что начнется оно 16 июля в 21:43. Однако над Кохтла-Ярве Луна выглянула из облаков только лишь в 22:45. Тогда и был сделан первый кадр красного ночного светила, покрытого «кусками» облаков.

Фото: Евгений Капов

Максимальная фаза затмения, когда Луна была укрыта тенью на 65 процентов, наступила в 00:31 и хорошо наблюдалась на ночном небосклоне. В 03:17 по данным астрономов наступил конец затмения. Однако буквально в последние минуты явления диск вновь попал во власть облачности.

Фото: Евгений Капов

Как сказано в астрономических справочниках, это лунное затмение стало самым продолжительным: оно продлилось 108 минут, максимальная фаза других затмений составляла 103 минуты.

Фото: Евгений Капов

Евгений Капов