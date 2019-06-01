Урсулу фон дер Ляйен выбрали председателем Еврокомиссии

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Во вторник в Европейском парламенте состоялось голосование за кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост нового председателя Еврокомиссии. За ее назначение на пост проголосовало 383 депутата.

Урсула фон дер Ляйен стала председателем Еврокомиссии. Автор: Vincent Kessler/Reuters/Scanpix

За кандидатуру фон дер Ляйен на пост руководителя высшего органа исполнительной власти Европейского союза высказалось 383 депутата Европейского парламента, против – 327. Для того, чтобы получить должность, ей было необходимо набрать половину голосов европарламентариев: 347 из 747.

По ее словам, главный вопрос, которым необходимо заняться – это климатические изменения.

"Самая главная наша задача – сохранить здоровье планеты. Это величайшая ответственность и возможность нашего времени. Я хочу, чтобы к 2050 году Европа стала первым климатически нейтральным континентом в мире", – заявила она.

Председатель Еврокомиссии избирается на 5 лет.

Ранее Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что в среду уйдет в отставку с поста министра обороны Германии.

Происхождение и образование

Урсула фон дер Ляйен (девичья фамилия Альбрехт) родилась 8 октября 1958 года в Брюсселе (в коммуне Иксель). Там до 1971 года работал в руководстве Европейской комиссии ее отец, видный германский политик, член консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) Эрнст Альбрехт (в 1976-1999 годах возглавлял земельное правительство Нижней Саксонии). Мать, Хайди, была домохозяйкой. В семье было семеро детей, сообщило агентство ТАСС.

По отцовской линии Урсула фон дер Ляйен является потомком бременского торговца хлопком Людвига Кнопа (1821-1894), который долгое время жил в России. Он основал крупнейшую в Российской империи Кренгольмскую ситцевую мануфактуру. За вклад в развитие российской текстильной промышленности император Александр II пожаловал ему титул барона.

В 1976-1980 годах Урсула фон дер Ляйен изучала экономику в университетах Гёттингена и Мюнстера, в 1978 году училась в Лондонской школе экономики, а в 1980-1987 годах – в Медицинском институте в Ганновере (земля Нижняя Саксония). В 1991 году получила докторскую степень в области медицины. В 1993 году окончила Высшую школу бизнеса при Стэнфордском университете (США). В 1997-2001 годах получала второе высшее образование в Ганноверском мединституте – в области организации здравоохранения.

Источник: rus.err.ee