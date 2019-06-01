Клетчатка защищает организм от хронических болезней

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Согласно серии систематических обзоров и мета-анализов 185 обсервационных исследований, содержащих данные, относящиеся к 135 миллионам человек, и 58 клинических испытаний с участием 4635 взрослых участников, польза для здоровья от употребления, по меньшей мере, 25–29 г пищевых волокон в день — совершенно очевидна.

Иллюстративное фото.

Доказано, что при таком уровне потребления клетчатки происходит снижение смертности от всех причин, включая сердечно-сосудистые заболевания, на 15-30 % по сравнению с людьми, потребляющими мало клетчатки. Употребление в пищу продуктов, богатых клетчаткой, также снизило заболеваемость ишемической болезнью сердца, инсультом, диабетом 2 типа и колоректальным раком на 16-24 %.

Ежедневное потребление от 25 г до 29 г пищевых волокон, в целом, было достаточным, но некоторые данные показывают, что еще более высокое потребление может обеспечить дополнительную защиту — снижение риска всех неинфекционных заболеваний на 13-33%.

С каждыми 8 граммами дополнительно потребляемой клетчатки в день общее количество смертей и заболеваемость ишемической болезнью сердца, диабетом 2 типа и колоректальным раком снижались на 5-27%. На каждые 15 г прироста цельного зерна, потребляемого в день, общая смертность и частота ишемической болезни сердца, диабета 2 типа и колоректального рака становились меньше на 2-19%. Защита от инсульта и рака молочной железы также заметно возросла.

Кроме того, мета-анализ клинических испытаний показал, что увеличение потребления клетчатки было связано с более низким весом тела и холестерином по сравнению с незначительным и нерегулярным потреблением пищевых волокон. Богатые клетчаткой цельные продукты, которые требуют жевания и сохраняют большую часть своей структуры в кишечнике, повышают чувство сытости и помогают контролировать вес, при этом благоприятно воздействуя на уровень липидов и глюкозы.

Специальные добавки для достижения эффекта не нужны, достаточно включить в ежедневный рацион овощи, фрукты, цельнозерновые каши, бобовые и семечки. Казалось бы, не такая сложная задача, но приверженность вредным продуктам так просто не победить. В итоге подавляющее меньшинство населения развитых стран дотягивает до нормы потребления клетчатки в 25 г. Большинство людей во всем мире потребляют менее 20 г пищевых волокон в день.

Между тем, важно учесть, что все вышеприведенные выкладки справедливы для здоровых людей (и в исследованиях изначально принимали участие люди без хронических заболеваний до 40 лет). Именно поэтому важно включить пищевые волокна в свой рацион заранее, когда здоровье еще не потеряно.

med.vesti.ru