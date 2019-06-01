Порезавший собутыльника в баре "Караоке" нарвитянин получил 6 лет тюрьмы

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Вступил в законную силу приговор суда по уголовному делу о поножовщине в нарвском баре "Караоке", произошедшей в конце сентября прошлого года.

Иллюстративное фото.

Суд признал Николая Дрокина (41) виновным в том, что он нанес ножевое ранение своему 32-летнему собутыльнику. Прокуратура расценила это действие как попытку убийства. Согласился с такой оценкой и суд, приговоривший обвиняемого к 6 годам лишения свободы.

С учетом срока, проведенного в предварительном заключении, мужчине придется отсидеть в тюрьме 5 лет, 8 месяцев и 22 дня.

Согласно обвинению, 30 сентября 2018 года в 6:50 утра Дрокин вместе со своим знакомым распивал спиртные напитки в нарвском баре "Караоке". В какой-то момент между мужчинами произошла ссора, переросшая в драку. Дрокин достал строительный нож и пырнул им своего приятеля в левую область груди. После этого обвиняемый скрылся с места происшествия, но 2 октября был задержан и арестован.

Старший прокурор Вируской окружной прокуратуры Маарья Германн, которая ходатайствовала о взятии подозреваемого под стражу, говорила rus.err.ee, что подала ходатайство, так как есть опасность, что, находясь на свободе, мужчина может продолжать совершать правонарушения.

"Это очень тяжкое преступление. Раннее поведение мужчины показывает, что он может совершать разные правонарушения и чья-то жизнь может оказаться в опасности. Ради благополучия других людей я ходатайствовала о взятии его под стражу", - разъяснила старший прокурор.

"Вызывает большое беспокойство то, что люди берут с собой нож в общественное место, хотя намереваются употреблять алкоголь, - отмечала нарвский следователь Татьяна Пресс. - Следует также помнить, что согласно закону об оружии, человеку в алкогольном опьянении запрещено иметь при себе любой вид оружия".

Источник: rus.err.ee





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