Нарвский забег по тропам TRAIL RUN пройдет уже завтра 13 июля!

Дата публикации: Вчера, 16:31 Просмотрено: 204

Соревновательный центр находится в спортивном комплексе Äkkeküla.

Участники забега пробегут по экстремальной и динамичной трассе с множеством подъемов и спусков. На трассе будут различные природные препятствия- канавы с водой, камни, кусты.

Предварительная регистрация уже закрыта, но можно зарегистрироваться на месте начиная с 11:00.

Первыми на старт выйдут малыши, в 12.15, их дистанция 300 метров. Каждый из них получит медаль и сладкий приз!

Далее следуют молодежные забеги на 1 км.

Старт на основную дистанцию забега 4 км будет дан в 13.00.

Все забеги пройдут с общего старта.

Не стоит бояться необычной трассы, приходите участвуйте всей семьей, у вас есть возможность получить незабываемые впечатления и эмоции и опыт!

Трейлран- это бег по пересечённой местности, а также препятствием являются тоже корни и мокрый грунт.

Проcьба всем участникам позаботиться о том, что бы подошва на обуви была соответствующая, по крайне мере не стёртая.

На трассе 2 этапа нарвской беговой серии в Äkkeküla будут техничные секции трейловых трасс Ореховой горки, которые используются на соревнованиях в моунтинбайке. Например каменный спуск Rock Garden будет подьёмом, также, как и известный спуск-Стенка Äkke будет атаковываться бегунами трейлового забега снизу вверх, где участников ждёт 2 траектории- сама стенка подъём в которую потребует помощи рук.

Вторая траектория на стенке более пологая, но всёравно потребует применения дополнительных усердий.

Каждый сам отвечает за своё здоровье и инвентарь!

Просмотр круга перед забегом обязателен!

Каждому участнику будет подарена на финише оригинальная медаль от Нарвских ремесленников.

Собери все 4 медали с забегов и соедини их в одно целое!

,0Во время мероприятия будут проводиться мастер-классы для детей и взрослых по изготовлению памятных сувениров от местных ремесленников и участие в них бесплатно для всех!

Мастера классы: Роспись керамических магнитов и Моделирование 3D-ручками.

Фотографии с прошлого года: https://www.flickr.com/photos/134706502@N02/albums/72157693041087470

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=MoDT-dUPkHw&t=78s

Нарвская серия забегов проводится с целью подтолкнуть людей активнее заниматься любительским спортом в нашем регионе.

Подробная информация, положение о соревновании и регистрация на сайте www.motus.ee

Проект организует спортивный клуб Мотус про поддержке Министерства культуры и Фонда интеграции.

Anton Pratkunas

Motus spordiklubi MTÜ



