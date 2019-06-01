Из спецшколы сбежал подросток

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Полиция просит помощи в установлении местонахождения 16-летнего Кристена-Энрико, который самовольно покинул расположенную в Тартумаа спецшколу Каагвере и до сих пор в нее не вернулся.

16-летний Кристен-Энрико. Автор: полиция ЭР

Молодойчеловек ушел из спецшколы около двух недель назад. По данным правоохранителей, он может находиться в Ляэне-Вируском или Ида-Вируском уезде.Без необходимых лекарств молодой человек может вести себя непредсказуемо.

Рост Кристена-Энрико - 180 см. Телосложение худощавое, волосы темные. Он может быть одет в темную футболку и черные шорты. Всех, у кого есть информация о местонахождении молодого человека, полиция просит позвонить по номеру 112.

Школа Каагвере предназначена для учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе для лиц с поведенческими проблемами.

Источник: rus.err.ee