В Таллиннском зоопарке умер 32-летний шимпанзе Пино

Здоровье самца шимпанзе ухудшилось после Ивановой ночи. Во время комплексного исследования у него диагностировали тяжелую форму сердечной недостаточности, в результате чего была также нарушена работа почек и печени. Врачи пытались стабилизировать состояние животного в течение 17 часов, однако 9 июля в 15:30 Пино умер.

Шимпанзе Пино. Автор: Маарья Китсинг

Лечебная процедура была проведена 8 июля анестезиологом и офтальмологом университета Eesti Maaülikool, анестезиологом отделения интенсивной терапии Клиникума Тартуского университета и радиологом-онкологом Северо-эстонской региональной больницы, сообщил Таллиннский зоопарк.

32 года - относительно пожилой возраст для шимпанзе. Сердечная недостаточность - наиболее частая причина смерти этого вида. Отец Пино в зоопарке Амстердама умер по той же причине.

Пино родился в амстердамском зоопарке 24 июня 1987 года, а в 1994 году его перевезли в Таллинн, где он прожил 25 лет.

Источник: rus.err.ee