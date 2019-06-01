550 предприятий предлагают работу тысячам молодых людей

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В этом году в Инспекцию труда поступили уведомления относительно 3500 работников моложе 15 лет. Молодежи предлагаю работу около 550 предприятий.

Иллюстративное фото.

Желание молодежи пойти работать и готовность работодателей предложить работу значительно выросли по сравнению с прошлым годом. По состоянию на 4 июля в Инспекцию труда поступило 990 уведомления относительно работы 3500 детей моложе 15 лет. В прошлом году к этому же времени было уведомлено о работе 2708 детей.

По словам заместителя генерального директора Инспекции труда Меэли Мийдла-Ванаталу, принятая два года назад поправка к закону существенно повлияла на активность детей и молодежи на рынке труда. «Уже два года не требуется спрашивать разрешения у Инспекции труда для найма на работу ребенка моложе 15 лет. Нужно всего лишь ввести данные относительно молодого человека в регистр трудовой занятости за десять дней до поступления на работу. Также дети в возрасте 13-14 лет могут работать семь часов в день», - сказала она. «В прошлом году это способствовало росту интереса молодежи к работе и интереса работодателей к предложению им работы. В этом году количество работающей молодежи возросло еще больше», - добавила Мийдла-Ванаталу.

Мийдла-Ванаталу подчеркнула, что и при поступлении на работу ответственность за благополучие ребенка всегда несет родитель. «Для приема на работу любого несовершеннолетнего, включая 16- и 17-летних, необходимо согласие родителя. Родитель должен ознакомиться с условиями будущей работы ребенка, напр., сколько часов в день и в какие часы он работает, в чем заключаются его рабочие задания и т. д. Если предлагаемая работа подходит, то родитель дает свое согласие, и только после этого с молодым человеком заключается трудовой договор. Если согласие родителя отсутствует, то трудовой договор является недействительным», - подчеркнула Мийдла-Ванаталу.

На основании внесенной в регистр трудовой занятости информации Инспекция труда проверяет, подходит ли предлагаемая работа молодому человеку. Если в этом вопросе возникают сомнения, то юрист связывается с работодателем, чтобы найти возможность приспособить рабочее место или условия работы для молодому человеку. Если в течение десяти рабочих дней с работодателем никто не связался, то можно полагать, что инспектор дал согласие и ребенка можно допустить к работе.

Инспекция труда отправляет работодателю ребенка моложе 15 лет пояснительную записку относительно того, что, согласно закону, нужно учитывать при приеме на работу ребенка. Это не предписание, а вспомогательный материал для работодателя, который поможет сделать правильный выбор.

Дополнительную информацию могут найти на Портале трудовой жизни как несовершеннолетние, так и работодатели.

Инспекция труда