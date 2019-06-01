Саперы обезвредили ракету с 25 кг взрывчатки

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Саперы обезвредили найденную в Тартуском уезде ракету, содержавшую почти 25 кг взрывчатых веществ.

Сапер. Иллюстративное фото. ФОТО: Margus Ansu/ Postimees

В воскресенье в поселке Кырвекюла Тартуской волости Тартумаа в ходе земляных работы была обнаружена ракета M31, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Южно-Эстонского спасательного центра. Содержавший почти 25 кг взрывчатых веществ взрывной механизм саперы вывезли в предусмотренное для уничтожения боеприпасов место и обезвредили.

По словам начальника Южно-Эстонской саперной группы Индрека Тынсона, найденная ракета представляла собой 300-мм реактивный снаряд M31 UK российского производства, который использовался в годы Второй мировой войны, механизм совершенствовался до настоящего времени, и ракеты такого типа могут содержать до 30 кг взрывчатых веществ.

Саперы Восточно-Эстонской саперной группы в воскресенье обезвредили найденную вблизи погранзаставы Пунамяэ у деревни Кунингакюла волости Алатагузе в Ида-Вирумаа семь минометных мин калибра 82 мм и на найденную на улице Вески в Силламяэ ручную гранату F1, сообщил Идаский спасательный центр.

BNS