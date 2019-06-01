Март Хельме не поддерживает предложение соцдемов по изменению Закона о гражданстве

Министр внутренних дел Март Хельме и Департамент полиции и погранохраны не поддерживают инициированный Социал-демократической партией проект изменения Закона о гражданстве, который давал бы право получить эстонское гражданство проживающим в Эстонии детям независимо от гражданства их родителей.

Иллюстративное фото.

Согласно законопроекту соцдемов, родившиеся в Эстонии дети в возрасте до 15 лет могли бы ходатайствовать о получении эстонского гражданства в случае, если их родители являются обладателями "серых" паспортов или гражданами третьих стран и постоянно проживали в Эстонии до 20 августа 1991 года.

По действующему законодательству для ходатайства о получении ребенком до 15 лет гражданства требуется согласие обоих родителей, дать которое они могут при совместной подаче этого ходатайства и при условии наличия у них гражданства Эстонии. В случае, когда один родитель не является гражданином Эстонии, требуется его письменное согласие. Согласно представленным соцдемами поправкам, ходатайствовать о гражданстве для ребенка младше 15 лет мог бы один родитель, являющийся гражданином Эстонии.

Вторая поправка соцдемов предусматривала возможность получения гражданства детьми до 15 лет, родители которых не имеют гражданства Эстонии, но до 20 августа 1991 года постоянно проживали в Эстонии.

Законопроект также предусматривает отказ от требования к ходатайствующим о гражданстве иметь постоянный вид на жительство долговременного жителя.

"Нет разумного объяснения, почему получение эстонского гражданства связано с получением постоянного вида на жительство долговременного жителя. Если иностранец живет в Эстонии на основании временного вида на жительство восемь лет, но не хочет окончательно связывать себя с Эстонией, то он о гражданстве ходатайствовать не будет. В то же время неразумно предъявлять дополнительные требования к тем иностранцам, которые прожили в Эстонии восемь лет, считают, что интегрировались в общество, и желают ходатайствовать о получении гражданства", объясняют соцдемы.

Хельме: законопроект изменит принципы политики гражданства

Министр внутренних дел Март Хельме не согласен с тем, что законопроект не поменяет принципы политики гражданства, как значится в пояснительной записке соцдемов. Хельме намерен обратиться к правительству с предложением не поддерживать законопроект. По его мнению, поправки требуют более основательного обсуждения и анализа.

Законопроект соцдемов основывается на эскизе проекта, который был разработан в декабре 2017 года в самом Министерстве внутренних дел. Несмотря на это внесение поправок в настоящий момент министерство считает необоснованным.

Стоит напомнить, что во время составления эскиза должность министра внутренних дел занимал социал-демократ Андрес Анвельт.

Как отметил Хельме, согласно программе действий правительства на 2019-2023 годы, принципы политики гражданства меняться не будут и в качестве одного из принципов будет сохранен запрет на двойное гражданство.

По оценке Хельме, предложенные соцдемами поправки поспособствовали бы увеличению числа лиц с двойным гражданством и речь идет о поправках, которые ничего не изменят к лучшему.

Позицию министра поддерживает и Департамент полиции и погранохраны. С точки зрения этого ведомства, законопроект основывается на старых данных и ситуации 2017 года и продолжать разработку законопроекта нецелесообразно.

Законопроект по изменению Закона о гражданстве кабинет министров обсудит на заседании 11 июля.

Источник: rus.err.ee