На ретро-фестивале в Силламяэ выступят "Кар-Мэн" и "Комиссар"

События / В центре вниманияНа ретро-фестивале в Силламяэ выступят "Кар-Мэн" и "Комиссар"
Дата публикации: Сегодня, 11:18 Просмотрено: 57
В предстоящую субботу, 6 июля, на берегу Финского залива в Силламяэ состоится музыкальный ретро-фестиваль, хедлайнерами которого станут российские группы "Кар-Мэн" и "Комиссар".
Группа "Кар-Мэн" бывала в Таллинне, но в Силламяэ еще не выступала. Автор: ERR
По сообщению организаторов, на сцену также выйдут Анне Вески, "Виа Балтика" и Петр Зотович.
Мероприятие пройдет в Морском парке и начнется в 18:00.
В прошлом году ретро-фестиваль состоялся в Касепя.
Источник: rus.err.ee