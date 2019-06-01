На ретро-фестивале в Силламяэ выступят "Кар-Мэн" и "Комиссар"

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В предстоящую субботу, 6 июля, на берегу Финского залива в Силламяэ состоится музыкальный ретро-фестиваль, хедлайнерами которого станут российские группы "Кар-Мэн" и "Комиссар".

Группа "Кар-Мэн" бывала в Таллинне, но в Силламяэ еще не выступала. Автор: ERR

По сообщению организаторов, на сцену также выйдут Анне Вески, "Виа Балтика" и Петр Зотович.

Мероприятие пройдет в Морском парке и начнется в 18:00.

В прошлом году ретро-фестиваль состоялся в Касепя.

Источник: rus.err.ee