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События / В центре вниманияНа ретро-фестивале в Силламяэ выступят "Кар-Мэн" и "Комиссар"

Дата публикации: Сегодня, 11:18 Просмотрено: 57

В предстоящую субботу, 6 июля, на берегу Финского залива в Силламяэ состоится музыкальный ретро-фестиваль, хедлайнерами которого станут российские группы "Кар-Мэн" и "Комиссар".

На ретро-фестивале в Силламяэ выступят "Кар-Мэн" и "Комиссар"
Группа "Кар-Мэн" бывала в Таллинне, но в Силламяэ еще не выступала. Автор: ERR

По сообщению организаторов, на сцену также выйдут Анне Вески, "Виа Балтика" и Петр Зотович.

Мероприятие пройдет в Морском парке и начнется в 18:00.

В прошлом году ретро-фестиваль состоялся в Касепя.

Источник: rus.err.ee

 

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