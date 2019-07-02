Нарвитянину дали 18 лет тюрьмы за убийство жены в салоне красоты

Дата публикации: 2-07-2019, 15:46 Просмотрено: 407

К 18 годам лишения свободы во вторник, 2 июля, приговорил Вируский уездный суд Сергея Голубева (43), признав его виновным в убийстве собственной супруги. Трагедия произошла в апреле прошлого года в Нарве в салоне красоты на улице Юхкентали, владелицей которого являлась погибшая.

Салон красоты на улице Юхкентали, где произошло убийство. Автор: Сергей Степанов/ERR

Оглашение приговора, как и судебное следствие, проходило за закрытыми дверями. По оценке суда, вина Голубева в убийстве супруги полностью доказана.

Приговор оказался жестче, чем хотела прокурор Яаника Кыргмаа, требовавшая приговорить обвиняемого к 14 годам лишения свободы.

По оценке суда, Сергей Голубев своими действиями выразил особую небрежность в отношении человеческой жизни и человеческого тела, в течение длительного периода времени причиняя своей жене сильную боль.

На лице, голове и теле жертвы были обнаружены многочисленные серьезные повреждения. Погибшая была задушена. По мнению суда, 14-летнее тюремное заключение, о котором просила прокуратура, не является достаточным наказанием за такое садистское преступление.

Суд также удовлетворил гражданский иск представителей потерпевшей стороны о возмещении морального ущерба, обязав Сергея Голубева выплатить им 30 000 евро.

Фото из личного архива Елены.

Вируская окружная прокуратура предъявила Голубеву обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенном мучительным или жестоким способом. Согласно обвинению, сначала он жестоко избил, а затем задушил свою жену. В гневе мужчина также разбил большую часть интерьера салона красоты.

В законную силу решение не вступило и может быть обжаловано в Тартуском окружном суде.

Убийство 42-летней Елены, шокировавшее Нарву, произошло 21 апреля 2018 года. Женщина была убита в салоне красоты. Она являлась его владелицей и работала в нем косметологом. На месте преступления полиция задержала ее мужа.

По данным СМИ, убийство было совершено из ревности. Той же версии придерживались и обвинители.

В январе 2012 года первый супруг Елены, известный нарвский предприниматель Андрей, был обнаружен повешенным на чердаке дома по улице Мальми.

Источник: rus.err.ee





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