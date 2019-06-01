Правительство, работодатели и профсоюзы обсудили план спасения Ида-Вирумаа

Дата публикации: Вчера, 10:08 Просмотрено: 130

По инициативе премьер-министра Юри Ратаса в пятницу в Доме Стенбока прошла очередная встреча представителей профсоюзов, работодателей и правительства.

Фото: Delfi

Стороны обсудят вопросы непрерывного образования и план спасения Ида-Вирумаа от возможного кризиса, вызванного вероятными сокращениями работников концерна Eesti Energia.

По мнению председателя Центрального союза профсоюзов Пеэпа Петерсона, эти две темы связаны между собой, поскольку без эффективной системы непрерывного образования работники беззащитны перед изменениями, обусловленными политикой в области климата, глобализацией экономики и развитием технологий. Петерсон намерен представить на встрече конкретные цифры.

Глава ЦСПЭ пояснил, что по меньшей мере 160 тысяч взрослых должны ежегодно получать возможность для обучения, из них 40 тысяч нуждаются в существенной помощи при смене профессии. По словам Пеэпа Петерсона, сейчас эти показатели в разы меньше, что означает, что система непрерывного образования в Эстонии не действует.

Профсоюзы выступают за то, чтобы правительство и энергетики Ида-Вирумаа договорились о четком плане действий по спасению региона.

Источник: rus.err.ee